Schrijfwedstrijd: 'Jury is met plezier op reis gegaan'

Utrecht - De prijswinnaars van de zomerse schrijfwedstrijd van de Bibliotheek Utrecht zijn zondag bekendgemaakt. De schrijfwedstrijd bleek erg in trek, er zijn in totaal 410 verhalen ingezonden in drie categorieën, jeugd (34), jongeren (50) en volwassenen (326).

Het thema ‘schrijf je reis’ is in alle verhalen heel verschillend ingevuld. In het juryrapport van volwassenen valt te lezen: “De juryleden zijn met veel plezier op reis gegaan naar alle uithoeken van de wereld en van het bestaan. Soms heel ver op grootse avonturen, soms heel dichtbij zonder enige vervoersmiddelen. Dan ging de reis meer naar binnen.” Het niveau van de verhalen is hoog. “We hebben met veel plezier gelezen hoeveel schrijftalent er nog in Nederland rondloopt”, schrijft de jury.

Tim Schouten (Checkpoint, Pebblebox) presenteerde de eerste ronde, voor jeugd van 8-13 jaar. Juryleden Annet Schaap (Lampje) en Janneke Schotveld (Superjuffie) maakten eerst samen met de kinderen een verhaal. Daarna reikten ze de eerste prijs uit aan Naomi Kamminga, voor haar inzending ‘De reis van de steen’. Een verhaal met mooie zinnen, waarin veel gebeurt. “Aan het eind komt alles heel geloofwaardig weer bij elkaar, daar kunnen sommige schrijvers nog een voorbeeld aan nemen!”

In de tweede ronde waren de jongeren (14-21 jaar) aan de beurt, met als presentator comedian Jelle Brouwer. YA-schrijvers Rima Orie en Buddy Tegenbosch bekroonden ‘Friet’ van Youri van Boxtel met de eerste prijs. “Het soort verhaal dat je meteen vastgrijpt en niet meer loslaat” (Orie) en “een verademing voor de lezer” (Tegenbosch). Verrassend genoeg had Youri nog nooit een verhaal geschreven en het nog net op de deadline ingeleverd.

Presentator Andries Tunru, cabaretier, reikte de prijs uit aan de winnaar in de categorie volwassenen. Juryleden Babs Gons en Ronald Giphart konden niet live aanwezig zijn en maakten in een filmpje de winnaar bekend, Karim Abbara met zijn verhaal ‘Frederico’. Uit het juryrapport: “…een prima verteld afgerond verhaal. Goeie zinnen waaraan stevig is geschaafd en die hier en daar twinkelen.” Naast de vakjury’s kon ook het publiek stemmen: er is in totaal 2.300 keer gestemd. Manager Mariken van Meer reikte de publieksprijs uit aan Vicky Donata. bij de jeugd. Directeur Ton van Vlimmeren reikte de publieksprijs jongeren uit aan Zoë Mors voor ‘Een reis naar jou’; en aan Florine Kist voor ‘Heenreis’, publiekswinnaar volwassenen. Begin oktober verschijnt er een speciaal boekje met daarin alle winnende verhalen.