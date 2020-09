Veertig singelbewoners geportretteerd

Utrecht - Als kind droomde Iris Tasseron ervan ooit een boek te schrijven. Hoewel het geen roman werd, kwam haar droom toch uit met het verschijnen van ‘Utrecht aan de Singel’. Hierin portretteert de Utrechtse fotograaf en journalist veertig singelbewoners in woord en beeld. Negentien portretten maken deel uit van een tentoonstelling, die Het Utrechts Archief (HUA) samenstelde om de heropening van de singel te vieren.

Vier jaar geleden begon Tasseron aan een avontuur, dat naast een boek en tentoonstelling ook tot een serie voor RTV Utrecht heeft geleid. “Ik vind projecten leuk en begin altijd met het idee: we zien wel waar het schip strandt. Het was zeker spannend in het begin. Je wilt natuurlijk niet dat mensen denken dat je aanbelt met een babbeltruc. Maar het verliep heel soepel. De bewoners die ik heb geportretteerd, waren er trots op aan de singel te wonen en ze vonden het leuk erover te vertellen.”

Vooraf had Tasseron enkele korte vragen opgesteld, zoals: wie ben je en wat is je band met de singel? “Maar er ontstonden vanzelf vaak lange en persoonlijke gesprekken. Iedereen had wel iets interessants te vertellen en ik heb er veel van geleerd. Bij elk adres heb ik twee foto’s gemaakt; de eerste voor het huis en de tweede op een voor de geportretteerden speciale plek aan de singel.” Een ontmoeting die veel indruk op haar maakte, was met het echtpaar Paul en Truus van Bunnik. “Hij was koster van de Martinuskerk en tijdens onze ontmoeting de negentig jaar al gepasseerd. Hij zorgde voor zijn vrouw en samen genoten ze ervan om op een bankje in de zon te zitten.”

De ene geportretteerde kwam er via de partner terecht, de andere koos voor de singel om dicht bij het station te wonen. “De grote gemene deler is dat ze allemaal lovend waren over het uitzicht en het groen”, concludeert Tasseron, die zich gelukkig prijst zelf ook singelbewoner te zijn. “Het zuidelijke deel bij de sterrenwacht is prachtig, daar ging ik altijd hardlopen. Ik heb mijn kinderen in alle rust leren fietsen langs de singel. Tijdens dit project heb ik er nog veel meer mooie plekjes ontdekt. De Van Asch van Wijckskade bijvoorbeeld, met haar monumentale huizen.”

De fotograaf/journalist noemt het een zegen dat de historische singelstructuur na vijftig jaar in ere is hersteld. “Utrecht moest mee in de vaart der volkeren, maar Hoog Catharijne en het gedempte deel van de singel heb ik altijd lelijk gevonden. Gelukkig heeft oud-minister Marga Klompé er destijds nog voor gezorgd dat niet de gehele singel is drooggelegd.” In september 2020 is de singel weer rond en Tasseron is haar project aan het afronden. “Er zijn driehonderd boeken gedrukt, waarvan er bijna tweehonderd zijn verkocht. De foto’s heb ik geschonken aan Het Utrechts Archief. De directeur zei dat over vijfhonderd jaar iedereen kan zien hoe het leven aan de singel eruit zag. Dat maakt me best een beetje trots.”

De tentoonstelling ‘Utrecht aan de Singel’ is te bezoeken tot en met 10 januari 2021.