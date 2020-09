moving gallery bouwt jungle in hartje utrecht

It's a Jungle is de titel van de nieuwe expositie van Moving Gallery. Foto: Jolanda Schouten

Utrecht - It’s a Jungle’ is de titel van de nieuwe expositie van de Moving Gallery. Zeven kunstenaars lieten zich inspireren door de wildernis in de stad en creëren een urban jungle in de Utrechtse galerie. Radio- en tv-presentator Klaas Drupsteen opent de expositie op zaterdag 12 september met interviews met de kunstenaars.

“Tussen de straatstenen, op braakliggende landjes, in stadstuinen en tegen gevels woekert een jungle. Een inspiratiebron voor mij en vele andere kunstenaars”, zo vertelt Jolanda Schouten, die samen met collega kunstenaar Melanie Bosboom en Moving Gallery eigenaar Arnoud van Mosselveld de expositie ‘It’s a Jungle’ samenstelde. De samenstellers beschrijven de expositie als een kunst-jungle ervaring: zodra je de galerie binnenkomt word je onderdeel van een installatie waarin alle zintuigen worden aangesproken. Je staat onder meer oog in oog met levende wilgensculpturen van Reinier Lagendijk en wordt bedwelmd door de theeplantenlucht gecreëerd door Marleen Camellia Sinensis van SolarInfusion.

‘It’s a Jungle’ opent op zaterdag 12 september met interviewsessies door Klaas Drupsteen die alleen op inschrijving via movinggallery.nl bij te wonen zijn. Daarna is de expositie zonder inschrijving te bezoeken op zondag 13 september en zaterdagen en zondagen t/m 4 oktober van 12.00 tot 17.00 uur. Moving Gallery, Mgr. van de Weteringstraat 69, Utrecht.