Nieuw kunstwerk in Utrechtse binnenstad

Utrecht - Utrecht is weer een kunstwerk rijker. Op de Gaardbrug, hartje stad, tussen het zuidelijk eind van de Lijnmarkt en de Oudegracht, staat sinds afgelopen vrijdag het opvallende beeld De Baliekluiver.

Het idee voor het beeld is geboren in het Utrechtse café De Zes Vaatjes. In de jaren ’90 bedachten uitbater Albert de Rijk en zijn zoon Bert een kruidenbitter met de naam Baliekluiver. Pal tegenover het café had beeldhouwer Ad Jenner destijds zijn atelier, waar hij ook workshops gaf. Cafébaas Albert was een van zijn cursisten. Ongetwijfeld onder het genot van een Baliekluiver werden Ad en Albert geïnspireerd om naar het model van het etiket van het kruidenbittertje een beeld te ontwerpen, om het ooit een plek in de binnenstad te geven.

Het was een zaak van lange adem. Na het overlijden van Albert senior pakte zijn zoon Bert de draad op met Ad Jenner, die het idee uitwerkte in zijn eigen stijl. Het woord Baliekluiver verwijst naar een tijd waarin de economische bedrijvigheid in de stad Utrecht zich concentreerde rond de grachten en werven. De Baliekluiver symboliseert een losse arbeider die leunend op de reling (balie) aan de gracht wacht op een klus. Omdat de vraag naar werk nogal eens het aanbod overtrof, werden de balies aan de grachten ook ontmoetingsplaatsen van mensen die ogenschijnlijk doelloos rondhingen. Zo kreeg het woord ‘Baliekluiver’ de bijbetekenis van ‘leegloper’ of ‘nietsnut’.