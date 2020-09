Broedplaats voor jong creatief talent

Utrecht - Op zaterdag 12 september is het precies tien jaar geleden dat De Vrijstaat - toen nog stichting Via Vinex - haar intrek nam in boerderij Hofstede ter Weide. Als culturele projectontwikkelaars bouwden initiatiefnemers Daphne de Bruin en Joost de Groot een gevarieerd kunstprogramma voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar. Inmiddels is het aantal Vrijstaat-activiteiten flink uitgebreid en biedt De Vrijstaat al enkele jaren ook programma’s voor jongeren en jonge makers.

Lieke Hoitink, zakelijk directeur van De Vrijstaat: “De omgeving van De Vrijstaat is de afgelopen tien jaar enorm veranderd. Van uitgestrekte weilanden tot de hoogbouw van het nieuwe Leidsche Rijn Centrum.”

“Ons terrein werd kleiner, maar onze ambitie alleen maar groter. De Vrijstaat is een van de wijkcultuurhuizen in de stad Utrecht en geworteld in Leidsche Rijn. We zoeken continu samenwerking met sociale en educatiepartners en weten zo aansprekende en vernieuwende projecten te realiseren.”

Daphne de Bruin, artistiek directeur van De Vrijstaat: “We vieren onze verjaardag gedurende tien weken rondom 12 september. Door de corona-maatregelen is het niet mogelijk om een groots evenement te laten plaatsvinden, dus organiseren we verschillende jubileumactiviteiten, zowel offline als online. Op deze manier verwachten we toch een groot deel van onze achterban deelgenoot te kunnen maken van dit bijzondere feest.

“Met inspirerende items zoals De Vrijstaat Scheurkalender vol met Creatieve Shotjes voor je dagelijkse dosis kunst of de CD met de Greatest Hits uit tien Vrijstaat muziektheatervoorstellingen. In de foto-expo Van Weiland tot Winkelcentrum laten we zien hoe de omgeving van De Vrijstaat in 10 jaar tijd is veranderd. Om het plaatje rond te krijgen halen we graag samen met ons publiek herinneringen op die we een plek kunnen geven in onze tentoonstelling. Tien weken lang kun je elke week een luisterverhaal verwachten. Mijn passie voor verhalen schrijven en voor eten komen samen in deze eetmonologen waarin voedsel, liefde en familie naadloos met elkaar verbonden zijn. Op deze manier trakteren wij iedereen op smakelijke tussendoortjes.”

Op zaterdag 12 september worden de resultaten gepresenteerd van de Kunstvakantieweek Kids on Fire in een Wereldtentoonstelling op en om De Vrijstaat. “Dit feestelijke evenement neemt je mee naar verschillende culturen waar de verbinding met de natuur een belangrijke rol speelt. We zullen dansen, zingen, eten en drinken zoals dat bij een echte verjaardag hoort. Natuurlijk zorgen wij voor een veilige coronaproof omgeving. Kinderen die in september 10 jaar worden laten we extra mee-feesten. Zij worden uitgenodigd om samen hun verjaardag te vieren met een verrassingsworkshop.”

Kijk op www.devrijstaat.nl hoe je mee kunt doen met alle jubileum-activiteiten. In 2022 zal De Vrijstaat grondig worden gerenoveerd. Meer informatie: www.devrijstaat.nl.