Ereprijs voor Margaret Atwood op ILFU

Utrecht - Margaret Atwood ontvangt op donderdag 1 okotber tijdens het ILFU International Literature Festival Utrecht de Belle van Zuylenring. Dit is een internationale ereprijs van het festival in samenwerking met de gemeente Utrecht.

De ring wordt uitgereikt tijdens een programma waarin Atwood de twaalfde Belle van Zuylenlezing geeft. Margaret Atwood is schrijver van veelbekroonde romans, essays en verhalenbundels waarmee ze een internationaal miljoenenpubliek verwierf. Haar bekendste boek is Het verhaal van de dienstmaagd. De met diverse Emmy’s gelauwerde tv-serie is gebaseerd op deze bestseller. Vorig jaar verscheen de opvolger De Testamenten waarvoor ze de Booker Prize ontving.Margaret Atwood ontvangt dit jaar de Belle van Zuylenring omdat zij in haar werk ‘op indrukwekkende wijze en op talloze verschillende manieren de spanning tussen kunst en werkelijkheid, natuur en cultuur, mannen en vrouwen en binnenwereld en buitenwereld heeft onderzocht’, aldus de jury. Vorig jaar kreeg de Nigeriaanse schrijver Chimamanda Ngozi Adichie de Belle van Zuylenring.

Het is gebruikelijk dat de prijsuitreiking en lezing in Utrecht plaatsvinden. Vanwege de maatregelen rond Covid-19 heeft Margaret Atwood van de reis moeten afzien. Zij spreekt haar lezing daarom in Canada uit tijdens een programma vanuit de Grote Zaal in TivoliVredenburg. Het evenement is vanaf 20.00 uur te volgen via een live stream en een beperkt aantal plaatsen in de zaal. De lezing is als boekje in een gelimiteerde oplage verkrijgbaar bij aankoop van een ticket. De kaartverkoop start per direct.Isabel Allende bevestigd voor ILFU 2020

De Chileense schrijver Isabel Allende is bevestigd voor een optreden tijdens het ILFU. Allende is schrijver van meer dan twintig romans die in totaal 74 miljoen exemplaren verkochten. Op dinsdag 29 september gaat zij vanuit haar woonplaats in de Verenigde Staten tijdens een live stream om 18.30 uur in gesprek over haar oeuvre en haar nieuwste, historische roman Bloemblad van zee. Isabel Allende is een van de meest gelezen en geliefde schrijvers uit de internationale literatuur. Ook de kaartverkoop voor deze live stream start per direct.

Informatie over alle ILFU-programma’s en kaartverkoop is te vinden op www.ilfu.com. Over de Belle van Zuylenring en -lezing.

Vanaf 2019 wordt aan de auteur die de Belle van Zuylenlezing geeft ook de Belle van Zuylenring uitgereikt. Dat gebeurt aan (internationale) schrijvers die in hun werk sterk reflecteren op maatschappelijke thema’s, indachtig het oeuvre van de internationaal vermaarde Utrechtse schrijver Belle van Zuylen (1740-1805). De jurycommissie bestond uit Ilja Klink (bestuurslid Stichting Het Literatuurhuis), Michaël Stoker (festivaldirecteur ILFU) en Tessa Hagen (programmeur Kennis & Debat TivoliVredenburg). De ring is een ontwerp van de Utrechtse edelsmid Karin Wichers en werd mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht. Sinds 2017 is Utrecht een UNESCO City of Literature. Het volledige juryrapport is op 2 oktober terug te vinden op www.ilfu.com. De Belle van Zuylenlezing is eerder verzorgd door auteurs als Jeanette Winterson, Paul Auster, György Konrád en Chimamanda Ngozi Adichie.

Onder het motto ‘We need stories’ zullen in totaal meer dan honderd schrijvers, dichters en andere kunstenaars zowel live als online hun opwachting maken tijdens het ILFU International Literature Festival Utrecht. Eerder werden al optredens aangekondigd van David Mitchell, Petina Gappah, Lionel Shriver en Michel Faber.