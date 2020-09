Jazz op kerkorgel met mannen van Het Orgel Trio

Utrecht - Het Orgel Trio (HOT) geeft zaterdag 12 september - nationale orgeldag - van 14.00 tot 15.00 uur een gratis concert in de Nicolaïkerk in Utrecht. Die middag wordt ook hun cd ‘Reflections of Duke’ gepresenteerd.

Zaterdag 12 september is het nationale orgeldag. “Denkt u dat het dan alleen om klassiek gaat, dan heeft u het mis. Jazz op het kerkorgel: de mannen van HOT Het Orgel Trio bewijzen telkens weer dat het kan. Ditmaal storten ze zich op het bigband repertoire van jazzicoon Duke Ellington. De klankmogelijkheden van het orgel vormen samen met de overige blaasinstrumenten en de contrabas een ware ‘mini-orgel-bigband’.”

“Reflections of Duke is een terugblik van de oude meestercomponist op zijn jonge jaren, en zijn klanken blijken ook nu nog altijd even veerkrachtig. HOT maakt een opvallende repertoirekeuze: het richt zich enkel op Ellingtons vroege werk (vóór 1930) en zijn late werk (ná 1965).”

“Eigenzinnige swingers als Jubilee Stomp en Rockin’ in Rhythm ontmoeten daardoor bedachtzame pareltjes als Come Sunday en Heaven (uit zijn Sacred Concerts).”

“En HOT zou HOT niet zijn als ze de soms bijna honderd jaar oude arrangementen niet in een eigentijds perspectief zou plaatsen. De stukken worden uit elkaar gehaald, aangepast aan de ruimte en weer opnieuw in elkaar gezet.” Het Orgel Trio (de Utrechtse Steven Kamperman, klarinet, en Dion Nijland, bas, samen met Nicolaï-organist Berry van Berkum) verwelkomt in dit project de sprankeling van het jonge trompettalent Ruben Drenth en de gloedvolle improvisaties van trombonist en Ellington-kenner Joost Buis.

HOT Het Orgel Trio treedt sinds 2014 veelvuldig op in kerken in Nederland, België, Zwitserland en Frankrijk (onder andere een ovationeel begroet optreden op het fameuze orgelfestival Toulouse les Orgues, in 2018). De groep is befaamd om het her-componeren van jazzcomposities en het akoestische gebruik van de ruimte in de kerk. Reserveren voor het concert op 12 september is noodzakelijk en kan via de website www.nicolaiconcerten.nl.