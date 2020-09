Filmaffiches voor jubileum Nederlands Film Festival

Utrecht - Het Nederlands Film Festival bestaat dit jaar veertig jaar. Speciaal voor deze feestelijke jubileumeditie heeft de Illustratie Biënnale elf illustratoren uitgenodigd om een filmaffiche te ontwerpen in de thuisstad van het Nederlands Film Festival.

De illustratoren hebben een persoonlijke keuze gemaakt uit films die in de afgelopen vier decennia zijn bekroond met een Gouden Kalf. De illustratoren die zich hebben laten uitdagen zijn: Roxy van Bemmel, Ikram El Messaoudi, Ben Gijsemans, Jan Hamstra, Suzan Hijink, Joren Joshua, Nanne Meulendijks, Hedy Tjin, Andrew Tseng, Wyne Veen en Ralph Zabel.

Het zijn keuzes uit de Gouden Kalf-winnaars in de categorieën Beste Speelfilm, Beste Regie en Beste Lange Documentaire. De illustraties zijn vanaf 18 september te zien in de Utrechtse wijken Oog in Al, Kanaleneiland, Overvecht en Tolsteeg | Rotsoord.

Bij de opening van de straatexpositie wordt een speciale publicatie gepresenteerd met daarin het overzicht van alle werken en een verslag van het maakproces. De films die bij de affiches horen worden grotendeels vertoond in een speciaal online filmprogramma tijdens de hybride editie van het Nederlands Film Festival van 25 september t/m 3 oktober. Meer informatie: filmfestival.nl.