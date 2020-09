Rabobank Utrecht zet zich in voor behoud van clubs en verenigingen

Utrecht - Clubs en verenigingen hebben het door de coronacrisis moeilijk. Doordat leden niet of beperkt bijeen mogen komen staat hun toekomstbestendigheid onder druk, stelt Rabobank Utrecht en omstreken. Afgelopen week is het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport gestart. Clubs en verenigingen worden opgeroepen om campagne te voeren om stemmen te winnen voor bestedingsdoelen die de club én de buurt sterker en beter maken.

Rabobank Utrecht en omstreken stelt haar kennis, netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om die doelen te verwezenlijken. “Met de huidige crisis is deze steun belangrijker dan ooit.” Met Rabo ClubSupport investeert de bank al jaren met haar kennis, netwerk en financiële middelen in het club- en verenigingsleven van Nederland.

Via de Rabo Bankieren-app beslissen Rabobank-leden vanaf 5 oktober mee over welke initiatieven uit het club- en verenigingsleven de steun van de bank verdienen.

Clubs en verenigingen uit Utrecht en omstreken die deelnemen voeren campagne voor een eigen bestedingsdoel en roepen Rabobank-leden op om via de app op hun initiatief te stemmen. Denk aan het opzetten van trainingsprogramma’s voor gehandicapten, verduurzaming van het clubhuis, gezond voedsel in de kantine, het aanbieden van re-integratie cursussen of workshops over ledenwerving en digitalisering.

“Zo zetten we ons lokale netwerk in om clubs van elkaar te laten leren. Hiermee wil Rabobank iedereen een stem geven in het mooier en beter maken van zijn of haar club en de buurt.”

Rabobank Utrecht en omstreken roept lokale clubs en verenigingen op om hun maatschappelijke initiatieven in te schrijven. Clubs en verenigingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging van Rabobank voor Rabo ClubSupport 2020.

Ook start er een landelijke campagne waar onder meer sporters van TeamNL en artiesten van het collectief Kunstbende aan deelnemen. Verenigingen en stichtingen kunnen zich tot en met 30 september aanmelden. De stemperiode voor Rabobank-leden start op 5 oktober en loopt door tot 25 oktober. Begin november worden alle clubs bekendgemaakt die mogen rekenen op ondersteuning van Rabobank Utrecht en omstreken.

Meer informatie over Rabo ClubSupport is te vinden op de site rabobank.nl/clubsupport.