cursus in beeld in overvecht

Utrecht - “Mensen die kampen met gezondheidsklachten, zoals somberte en vermoeidheid, kunnen veel baat hebben bij fotografie. Dat blijkt uit de resultaten van de cursus In Beeld die ook dit najaar weer wordt aangeboden in Overvecht.”

Deelnemers ontdekken aan de hand van inspirerende foto-opdrachten wat helpt om je beter te voelen. “Door het fotograferen kom je in beweging ontmoet je nieuwe mensen en leer je anders naar je klachten kijken. Ervaring met fotografie is niet nodig, iedereen kan meedoen en voor een cameraatje wordt gezorgd. We bieden twee cursussen aan; op donderdag- en vrijdagochtend.” De cursus start op 17/18 september in buurthuis De Jager.

De cursus is een activiteit van Stichting Blauwlicht in samenwerking met Overvecht Gezond. Deelname is gratis. Info en aanmelden: Jacqueline Besemer, jacqueline@blauwlicht.org of bel: 06-22240249. Op de website blauwlicht.org is een artikel te vinden van onderzoeker Roos Verheggen. “Zij was benieuwd naar de ervaringen van deelnemers van de cursus In Beeld en heeft interviews gehouden met deelnemers Leon en Anca. Zij waren nog maar net begonnen met de cursus toen vanwege corona alles anders werd. Wat de cursus voor hun heeft betekend in deze moeilijke tijd kun je lezen in dit mooie artikel van Roos.”