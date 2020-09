Wijzer met regenwater in Hoograven

Door Bert Nijenhuis

Utrecht - Twintig bewoners in de wijk Hoograven hebben een duurzame regenton laten plaatsen. Hierdoor is er minder belasting voor de riolering en waterzuivering en het opgevangen regenwater wordt hergebruikt. Else Laura Rademaker – initiatiefneemster van Waterbewust Hoograven – is tevreden. “Binnen een week is al 3.800 liter water opgevangen!”

De Hoogravense was al geruime tijd op zoek naar manieren om bewuster met water om te gaan. “Ik ben begonnen met het opvangen van restwater in de gootsteen. De hoosbuien van vorig jaar, waarbij veel rioleringen overstroomden, zetten me verder aan het denken. Het klimaat is duidelijk aan het veranderen en we moeten beter met regenwater omgaan.”

Ze benaderde een maatschappelijk betrokken onderneming, die van gerecycled materiaal vervaardigde regentonnen verkoopt en installeert. “Maar het bedrijf bleek ze alleen in grotere aantallen te leveren aan woningcorporaties. Ik dacht: als ik meerdere wijkbewoners kan mobiliseren, komen particulieren misschien ook in aanmerking. Op de Facebookpagina Prikbord Hoograven heb ik een oproepje geplaatst, waar binnen een paar dagen tien geïnteresseerden op reageerden. Een goed begin, want het bedrijf gaf aan mee doen bij tenminste tien deelnemers. Voor sommigen waren de kosten van de ton een drempel. Dat bracht me op het idee subsidiemogelijkheden te onderzoeken.”

Rademaker vond wat ze zocht bij de Blauwe Bewonersinitiatieven van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. “Samen met een geïnteresseerde wijkbewoner heb ik een plan van aanpak geschreven. In de begroting hebben we gevraagd om vijftig procent subsidie.” Na twee weken kwam de verlossende mededeling dat het plan volledig werd geaccepteerd. “Het aantal geïnteresseerden was in de tussentijd gestegen tot vijftien. Na de subsidietoezegging zaten we snel boven de twintig en moest er een wachtlijst worden opgesteld.”

De twintig regentonnen – achttien van tweehonderd en twee van honderd liter – zijn tussen 20 en 25 augustus geïnstalleerd. “Die week regende het keihard, een perfecte test. Gelijk stroomden er leuke reacties binnen. Iemand gebruikte het regenwater om een lek in een fietsband op te sporen. Het bleek ook in de smaak te vallen als drinkwater voor konijnen. Er werden ramen mee gelapt en aquariums mee gevuld.” Overstromen kunnen de regentonnen niet, want ze zijn voorzien van een overloop. “Bij mij gaat die naar de tuin, bij anderen bijvoorbeeld naar een vijver”, verklaart de initiatiefneemster, die bovenop haar ton een kruidentuintje aanlegde. “Daar blijft altijd een laagje water staan.” Rademaker hoopt dat het initiatief navolging krijgt in andere wijken. “De verwachting is dat elke ton in Hoograven jaarlijks tussen de zeshonderd en duizend liter regenwater gaat opvangen. Moet je nagaan wat je kunt besparen als de hele stad meedoet.”