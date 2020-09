open monumentendag in utrecht

Ook de bibliotheek Neude is te bezoeken tijdens Open Monumentendag. Foto: Rob van der Lingen

Utrecht - Open Monumentendag Utrecht op zaterdag 12 september gaat door. Ruim 40 monumenten zullen tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken zijn. Het thema van de Open Monumentendag is ‘Leren & Herwaarderen’. Door corona zal de dag er wel anders uitzien dan andere jaren. Zo zullen de monumenten alleen via een reserveringssysteem bezocht kunnen worden. De meeste monumenten hanteren een tijdslot van een uur.

In september is de herstelde stadsbuitengracht weer rond. Er is een rondwandeling langs de singel.

Aan de hand van iconische monumenten langs het water wordt het verhaal van de Utrechtse singel verteld.

Fietsen langs forten Herwaardering is er ook voor de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het complete programma en de reserveringsopties zie: www.openmonumentendagutrecht.nl.