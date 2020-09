NK Para-cycling gaat toch door

Utrecht - Wielerplatform Utrecht (WPU) houdt zaterdag 19 september in samenwerking met WV Het Stadion het Nederlands Kampioenschap Weg Para-cycling in Utrecht. De wedstrijden vinden plaats op wielerparcours De Nedereindse Berg.

Het NK Para-cycling stond in juni op de kalender als onderdeel van De Ronde van Utrecht. Maar dat werd afgelast vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Inmiddels zijn wielerwedstrijden weer toegestaan en is er de mogelijkheid om samen met WV Het Stadion alsnog een NK te houden. “We willen graag alle wielrenners de kans geven om te koersen, renners zonder en met beperking. We zijn er trots op dat we dit jaar het NK Para-cycling toch nog kunnen organiseren in Utrecht”, aldus WPU-voorzitter Laurens Hitman.

De samenwerking met WV Het Stadion is een goede combinatie: handbikewedstrijden staan al jaren op het wedstrijdprogramma van de wielerevenementen van WPU. WV Het Stadion heeft het parcours en de benodigde faciliteiten voor sporters met een beperking. Ze zijn de enige wielervereniging in de regio met een handbike-afdeling. Ook basisleden mogen starten, maar zij komen niet in aanmerking voor de titel en worden apart geklasseerd. Alle disciplines zijn vertegenwoordigd op het NK: handbiken, tandem, cycling en tri-cycling. Toeschouwers mogen zelf ook een rondje rijden op een handbike. Informatie: www.wielerplatformutrecht.nl.