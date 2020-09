Warme klanken bij Vlinderhof

Utrecht - Struinen in de Tuinen, het jaarlijkse muziekfestival in Utrechtse buitenruimtes, is grotendeels gecanceld. Maar in de Vlinderhof als openbare tuin gaat het wél door. “Kom dus op zondag 6 september genieten van de warme klanken van vintage latin jazzband Brisa.”

Brisa bestaat uit vier ervaren muzikanten met een gedeelde passie voor relaxte bossa’s, sensuele son, nostalgische jazz en gepassioneerde bolero’s. “Wij kijken ernaar uit om te spelen in de Vlinderhof”, vertelt Geert-Jan Roebers, de pianist van Brisa. “We hebben al eerder opgetreden bij Gluren bij de Buren, de huiskamervariant van Struinen in de Tuinen, maar buiten in een tuin lijkt ons nóg leuker! We zijn daarom heel blij dat we ondanks corona gewoon lekker samen kunnen komen spelen. Want dat is erg lastig geweest de afgelopen maanden.”

“Brisa betekent ‘briesje’ en dat komt goed uit want deze tijd van het jaar is de Vlinderhof op zijn mooist als de siergrassen zachtjes bewegen in de wind. Je vindt er zelfs een gras met dezelfde naam: ‘Briza media’ ofwel trilgras of bevertjes, bekend vanwege zijn sierlijke platte aartjes die trillen bij het geringste zuchtje wind. In combinatie met de heerlijke klanken van Brisa waan je je op een zwoel Braziliaans strand bij zonsondergang - of op een andere sfeervolle plek in het Zuid-Amerika van weleer. Kom ook genieten!”

Tijdens Struinen in de Tuinen treedt Brisa ‘coronaproof’ op om 13.30, 15.00 en 16.30 uur. Reserveren is noodzakelijk en kan via de website struinenindetuinen.nl. Kies dan voor Utrecht en voor Brisa. De entree is gratis maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.