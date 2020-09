De Sik is verhuisd

Utrecht - Lachend staat Wim van Scharenburg op de locomotief die nu geparkeerd staat voor het gebouw De Werkspoorfabriek in de Schaverijstraat. In dat gebouw is ook het Museum van Zuilen gevestigd en het leek de museumdirecteur en zijn bestuur wel een goed plan om ‘De Sik’ naar deze locatie te halen.

Tot vorige week was de historische loco te zien op de Cartesiusweg waar het in 2008 werd onthuld. “Het museum is de eigenaar van de locomotief”, zegt Van Scharenburg en dan is het wel zo aardig dat we het nu bijna voor onze deur kunnen zetten als een soort uithangbord.”

De Sik is een van de paar honderd rangeerlocomotiefs die de voormalige treinen- en bruggenfabriek Werkspoor in Zuilen bouwde in de jaren vijftig van de vorig eeuw. De bijnaam De Sik kreeg het door het mekkerende gefluit die het kon maken. Foto en tekst: Ton van den Berg