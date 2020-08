BSO-locatie De Rakkers geopend

Utrecht - BSO Oog in Al opende maandag een nieuwe locatie in de wijk: BSO De Rakkers, waar de kinderen van groep 3 van de St. Dominicusschool opgevangen zullen worden.



BSO Oog in Al opent deze locatie omdat er een structurele en lange wachtlijst bij de St. Dominicusschool is voor kinderen die na schooltijd van de BSO gebruik willen maken. Met de komst van BSO De Rakkers heeft de stichting 40 extra BSO-plekken.



Ondanks de krapte op de huisvestingsmarkt voor kinderopvang is het de stichting gelukt een nieuwe locatie in de wijk te vinden die aan alle eisen voldoet: kleinschalig, licht, met een warme ‘huiskamer’-uitstraling en een grote, groene, beschutte buitenruimte (voor én achtertuin). Daarbij speelt de afstand van de nieuwe locatie naar de St. Dominicusschool uiteraard een grote rol; het is slechts vijf minuten lopen vanaf de school naar de nieuwe BSO-locatie.

Het pand waar De Rakkers is gevestigd, doet al 45 jaar dienst als peuterspeelzaal. ’s Morgens blijft peuterspeelzaal Samen in het pand; ’s middags maakt de BSO gebruik van het pand. “Het is een kindvriendelijk pand met drie groepsruimtes. De groepsruimtes zijn geschilderd en heringericht met voor groep 3 geschikt meubilair en materiaal. Er is ruimte voor zowel actieve als voor rustige activiteiten in de twee ‘woon’kamers, een atelierhoek en een grote keuken. De kinderen kunnen verder veilig buiten spelen en bewegen in de afgeschermde tuin met diverse speeltoestellen en twee zandbakken.”



Op korte loopafstand van De Rakkers is ook van alles te ontdekken en te ondernemen voor de kinderen: een skateparkje tegenover de Mattheuskerk en een speeltuin met een schommel, een glijbaan en een klein pannaveld voor een potje voetbal of hockey.



BSO De Rakkers biedt tijdens de BSO-tijd ook zwemles aan, bij zwembad Den Hommel. BSO De Rakkers is gehuisvest aan Petristraat 2a, Oog in Al, Utrecht, direct achter de Mattheuskerk.