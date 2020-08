Dafne Schippers slaat finale NK over

Utrecht - De inbreng van Dafne Schippers bij de NK Atletiek in Utrecht is beperkt gebleven tot de series van de 200 meter. Ruim voor de finale gaf ze aan dat ze zich wilde afmelden voor de eindstrijd later op zondagmiddag. “Ik hoopte dat het zou gaan maar ik wil graag mijn lijf goed houden aangezien ik nog de nodige wedstrijden wil lopen”, gaf de wereldtopper aan na haar afmelding.

Het was een smetje op een verder goed verlopen Nederlands Kampioenschap op de atletiekbaan van Maarschalkerweerd. Schippers won nog wel haar serie maar rugklachten belemmerde haar om nog eens de 200 meter te lopen in de finale. De finale van de 200 meter werd even later gewonnen door Lieke Klaver in een tijd van 22.95 seconde. Daarmee bleef ze Marije van Hunenstein en Femke Bol voor die het zilver en brons voor zich opeisten. Voor de finale legde Schippers uit waarom ze niet van start ging. “Het liefst had ik uiteraard ook de finale gelopen maar twee keer binnen anderhalf uur de 200 meter lopen, is momenteel te veel voor mijn rug. Er zit te weinig kraakbeen tussen mijn ruggenwervels. Dat is iets om me zorgen over te maken, ik word als atleet met mijn 28 jaar ook al ouder. Mijn rug voelt stijf, Ik zal het de tijd moeten geven. Daarbij moet ik aan de lange termijn denken. Ik zit goed in mijn vel maar moet wel goed op mijn lijf letten. De komende tijd wil ik nog de nodige wedstrijden lopen”, zei Schippers.

De NK in Utrecht mag als geslaagd worden genoemd. Een evenement dat anders was dan in voorgaande jaren aangezien er in verband met de coronamaatregelen geen publiek langs de kant mocht staan. “Corona heeft grote invloed op alle maatregelen die genomen moeten worden. Tijdens de wedstrijden zaterdag en zondag merkten we dat het prima liep”, zei Jaap van der Sijs aan het einde van de tweede wedstrijddag. De voorzitter van U-Track was dit weekend ook vrijwilliger. “Ik wil dat ze me kennen maar bij uitvoerende taken wil ik me er het liefst zo weinig mogelijk mee bemoeien. Naar aanleiding van de goed georganiseerde Trackmeetings op onze locatie, wisten wij dat we het hier aankonden. De coronamaatregelen zaten er al in, daarbij hebben wij, in samenwerking met de andere atletiekverenigingen, ervaring met coronaproof-trainingen. De controles zijn strenger, wij hopen dat mensen daar begrip voor hebben.”

Eveline van Tuinen, voorzitter van AV Phoenix, bevestigt dat. “Het vertrouwen binnen de besturen was er dat we het hier binnen zeven weken konden organiseren. Het was best spannend hoe dat door anderen wordt gezien en of er bijvoorbeeld handhavers langskomen. De 150 vrijwilligers hebben het fantastisch gedaan.” De atleten waren ook tevreden, ondanks dat ze de support van thuis misten aangezien er per atleet maar één begeleider of coach mee mocht naar de atletiekbaan. “Je bent zo gewend aan wedstrijden met publiek. Dan leef je ook op als loper, het is de laatste weken wel wennen”, gaf Dafne Schippers aan.