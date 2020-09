Open Monumentendag Utrecht: Leren & Herwaarderen

Utrecht - Open Monumentendag Utrecht op zaterdag 12 september gaat door. Ruim 40 monumenten zullen tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken zijn. Het thema van de Open Monumentendag is dit jaar ‘Leren & Herwaarderen’.

Door corona zal de dag er wel anders uitzien dan andere jaren. Zo zullen de monumenten alleen via een reserveringssysteem bezocht kunnen worden. “De meeste monumenten hanteren een tijdslot van een uur, er is dus voldoende tijd om rustig rond te kijken. Dankzij deze en andere maatregelen zal de dag veilig en verantwoord kunnen plaatsvinden.”

In september is de herstelde stadsbuitengracht weer rond. De Open Monumentendag speelt daarop in met een rondwandeling langs de singel. Aan de hand van iconische monumenten langs het water wordt het verhaal van de Utrechtse singel verteld. De singel zelf is ook een monument, het grootste van Utrecht zelfs. Langs de 6 kilometer lange singel komt bijna 900 jaar stadsgeschiedenis aan bod. Monumenten leren ons over het verleden: de bolwerken Sonnenborgh en Manenburg vertellen over de verdediging van de stad; de Stadsschouwburg en de voormalige gevangenis Wolvenplein tonen hoe invulling werd gegeven aan die bolwerken toen ze hun militaire functie verloren; het Zocherpark illustreert hoe de stad in de 19e eeuw groeide en veranderde. Stedelijke vernieuwing leidde in de jaren ’70 tot gedeeltelijke demping van de singel. Veranderde opvattingen over een gezonde stedelijke inrichting hebben geleid tot herwaardering van de singel. Nu is het water weer terug en is de singel weer rond.

Herwaardering is er ook voor de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Veel Utrechtse forten stonden decennialang leeg tot herwaardering leidde tot restauratie en hergebruik. Inmiddels is de hele Nieuwe Hollandse Waterlinie genomineerd voor de UNESCO-werelderfgoedlijst. Op Open Monumentendag is een fietsroute langs negen forten uitgezet waarvan er zes te bezoeken zijn.

“De rondwandeling langs de singel en de fietsroute langs de forten zijn overigens ook prima mogelijk zonder bezoek aan een monument. Daarnaast zijn in de stad nog meer interessante monumenten te bezoeken. Denk aan de dit jaar geopende Post Utrecht, de bibliotheek in het voormalige postkantoor op de Neude. Of de gebouwen van de voormalige Rijks Veeartsenijschool, zoals het Anatomiegebouw en de Paardenkathedraal, of het Ooglijdersgasthuis.”

Programma en reserveren: www.openmonumentendagutrecht.nl.