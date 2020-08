Startschot nieuwbouw Moviera: veilige plek voor gezinnen

Utrecht - Aan de Verlengde Houtrakgracht in Parkwijk komt een nieuw gebouw voor Moviera. Het startschot hiervoor is onlangs gegeven door wethouder Van Ooijen. In een kleine setting kwamen afgevaardigden van Moviera, de gemeente Utrecht, aannemer Van Wijnen en architect Wiegerinck bijeen om het bouwbord te onthullen.

Bij deze nieuwbouwlocatie wordt straks opvang geboden aan personen die te maken hebben met huiselijk geweld. Naast het bieden van veilig onderdak en begeleiding wordt het pand ook als werkplek gebruikt door personeel van Moviera. Het nieuwe gebouw bestaat uit twee gebouwen die op de begane grond met elkaar zijn verbonden. De gebouwen sluiten volledig aan op de architectuur van het naastgelegen winkelcentrum Parkwijk.

De entree komt aan de Verlengde Houtrakgracht. Het gebouw en de buitenruimte krijgen onder andere 42 logeerkamers, enkele losse slaapkamers en andere functies die bij de opvang horen zoals kantoorruimte, wachtruimte, een familiekamer, speelruimte voor kinderen, groepsruimte en gemeenschappelijke ruimten. Ook is er een buitenruimte en een parkeerruimte die met een slagboom wordt afgesloten.

Wethouder Maarten van Ooijen: “Met het slaan van de eerste paal voor de bouw van het nieuwe pand van Moviera bouwen we verder aan een veilige plek voor gezinnen en kinderen die te maken hebben met geweld in afhankelijkheidsrelaties. We zetten zoveel mogelijk in op ambulante hulpverlening aan de voorkant, maar mocht opvang toch nodig zijn, dan is deze zo lang als noodzakelijk en zo kort als mogelijk. Het pand in Parkwijk is een zeer welkome aanvulling in het zorgnetwerk.”

De aanleiding van deze nieuwbouwlocatie is dat de huidige opvanglocatie van Moviera in het centrum van de stad niet meer voldoet aan de huidige standaarden voor opvang. Het pand is verouderd en niet meer geschikt om de vele cliënten op te vangen.

De ‘bewoners’ zijn vrouwen, mannen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en mensenhandel. Moviera wil veiligheid in gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans op herhaling van geweld en misbruik verkleinen en werkt aan herstel om terugval te voorkomen. De locatie biedt ruimte aan ongeveer 40 volwassenen met rond de 50 kinderen.

In de toespraken tijdens de onthulling van het bouwbord werd de goede samenwerking tussen de verschillende partijen aangehaald. De verwachting is dat eind 2021 de verhuizing zal plaatsvinden.