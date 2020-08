Hoogt in Bieb Neude: vaste locatie voor films

Hoogt on Tour heeft weer een vaste locatie om films te vertonen: Bibliotheek Utrecht. Foto: Hoogt on Tour

Utrecht - Hoogt on Tour heeft vanaf afgelopen donderdag een vaste locatie om films te vertonen. In de filmzaal van Bibliotheek Neude zal Hoogt on Tour zes dagen per week premièrefilms programmeren onder de naam Hoogt in Bieb Neude. “Dit is voor Hoogt on Tour een mooie gelegenheid om weer een actieve rol te spelen in de binnenstad.”

Bibliotheek Utrecht en Hoogt on Tour werken al enige jaren samen om het Utrechtse publiek kennis te laten maken met kunst en cultuur. Deze samenwerking wordt nu voortgezet in de nieuwe Bibliotheek Neude. In de filmzaal programmeert Hoogt on Tour van dinsdag tot en met zondag bijzondere, onalledaagse films. De focus ligt hierbij op documentaires, films van eigen bodem, films voor specifieke doelgroepen en jeugdfilms. Ook boekverfilmingen krijgen de aandacht. “We kijken ernaar uit om weer op dagelijkse basis onze films te kunnen gaan vertonen”, zegt Rianne Brouwers, directeur van Hoogt on Tour.

“De samenwerking met Bibliotheek Utrecht geeft ons een geweldige kans om meer aanwezig te zijn in de stad en onze bezoekers weer op een vaste plek te ontvangen.” Hoogt on Tour is ook actief buiten de binnenstad met filmvertoningen op bijzondere locaties.