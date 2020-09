Thirty030 lanceert corona-campagne: #Killde2eGolf

Utrecht - Thirty030 lanceert een corona-songtekst campagne gericht op Utrechtse jongeren. Met de #Killde2eGolf roepen de Utrecht-ambassadeurs jongeren op een ludieke wijze op om de coronaregels na te volgen. De Jeugd Van Tegenwoordig, Yung Felix en Dua Lipa behoren tot de zes artiesten waarvan songteksten te herkennen zijn in de campagne.

“Je wast je handen al tijdens het plassen”; De Jeugd van Tegenwoordig zong het al in 2005 en was daarmee zijn tijd eigenlijk ver vooruit. De stadsambassadeurs van Thirty030 plaatsten de songtekst in het huidige corona-tijdperk in een nieuwe postercampagne door de stad Utrecht. Met de bijbehorende #Killde2eGolf roepen de ambassadeurs hun mede-jongeren op tot het gehoorzamen van de corona-regels. De dagelijkse toename van het aantal corona-besmettingen bracht Thirty030 ertoe om een oproep te doen aan haar stadsgenoten.

De postercampagne met songteksten van De Jeugd van Tegenwoordig, Dua Lipa, Beyoncé, Yung Felix, Britney Spears en Ali B is de komende weken te zien door de hele stad Utrecht. Thirty030 ambassadeurs Annet Kloprogge, Bente van Hintum, Lin Kiekenbosch, Madeleine van der Burg en Max Trienekens zijn de initiatiefnemers van het project.

Het evenement is een initiatief van Thirty030 en wordt mede-mogelijk gemaakt door onze partners gemeente Utrecht, Utrecht Marketing, ROC Midden Nederland, Universiteit Utrecht, Utrecht Science Park, Centrummanagement Utrecht en Jonge Honden.