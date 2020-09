Ambitieuze Gaudeamus Muziekweek

Utrecht - Binnenkort start de Gaudeamus Muziekweek 2020 met een ambitieus programma van woensdag 9 tot en met zondag 13 september. Een combinatie van online én fysieke concerten en activiteiten in en vanuit verschillende locaties in Utrecht: TivoliVredenburg, Het Huis Utrecht, de nieuwe Bibliotheek op de Neude, Amelisweerd, Het Stadsklooster in Lombok, De Havenloods en Perron E.

Er zijn reguliere concerten, workshops, multidisciplinaire voorstellingen, interactieve werken, podcasts, een seminar en een wandelconcert. “Gaudeamus, dat dit jaar haar 75e verjaardag viert, heeft dit corona-jaar aangegrepen om uit te pakken met een veelzijdig programma.” Vanaf het moment dat in maart duidelijk werd dat een ‘reguliere’ Gaudeamus Muziekweek niet haalbaar was, is een gloednieuw programma tot stand gebracht waarin online en fysieke muziekbelevingen evenwijdig naast elkaar staan.

“2020 is een uitdagend jaar, maar Gaudeamus heeft nog nooit teruggedeinsd voor uitdagingen,” zegt programmeur en nieuwe artistiek directeur per 2021 Martijn Buser. Want, in de woorden van de afscheid nemende algemeen directeur Henk Heuvelmans: “Al 75 jaar maken we ons hard voor muziek die, alle hokjes en genres voorbij, geschreven en uitgevoerd wordt door jonge muziekpioniers die zich nog moeten bewijzen.” Verschillende jonge makers reageerden op verzoeken om werk te maken dat optimaal tot zijn recht komt in de bijzondere omstandigheden van dit jaar. Resultaten daarvan worden onder meer getoond tijdens de 24/7 te beleven online klankspeeltuin Screen Dive, waarin de bezoeker twintig interactieve werken kan beluisteren, manipuleren of zelf spelen. Ook de werken in het multidisciplinaire programma Senses Working Overtime – een samenwerking met Het Huis Utrecht – spelen op vrijdag 11 en zaterdag 12 september creatief in op de dynamiek tussen afstand en intimiteit.

Op zondag 13 september brengt muziektheatermaker Jerzy Bielski in Het Huis Utrecht No-One Show: een met behulp van Artificial Intelligence gemaakte voorstelling waarin de menselijke performer geheel van het podium verdwijnt. Ook Zoom heeft een plekje in het programma. Het stuk Poème Symphonique van György Ligeti voor 100 metronomen – een Gaudeamus-opdracht en -première in 1963 – wordt hiermee op zondagavond 13 september opnieuw uitgevoerd onder de noemer Poème Zoomphonique in huiskamers en andere locaties verspreid over de wereld.

Ook de jaarlijkse Gaudeamus Saturday Night speelt zich dit jaar online af. Componisten en musici Brechtje van Dijk en Allison Wright (alias Bec Plexus en No Compliments) presenteren 7,5 uur lang spannende audiovisuele werken. Er zijn ook allerlei live concerten in TivoliVredenburg, Bibliotheek Utrecht aan de Neude en het Stadsklooster in Lombok. Ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Gaudeamus wordt een speciaal jubileumboek uitgebracht. Info: gaudeamus.nl.