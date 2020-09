Recordaantal aanmeldingen voor Orca

Door Bert Nijenhuis

Utrecht - Vanwege de coronacrisis was gerekend op een krimp, maar het tegendeel bleek waar. Een recordaantal van zeshonderd eerstejaarsstudenten meldde zich de afgelopen maanden aan bij de Utrechtse studentenroeivereniging Orca. “Tweehonderdvijftig meer dan vorig jaar”, jubelt Bart de Meer, voorzitter van de vereniging die dit jaar een halve eeuw bestaat. “Boven alle verwachtingen. Ik denk dat er na maandenlang thuiszitten weer wordt gesmacht naar gezamenlijk sporten.”

Geen onrealistische constatering, terwijl de eerstejaarsstudenten het deze keer moeten doen zonder feestelijk introductiekamp. “We starten 7 september met een aangepast programma, waarbij er in blokken wordt getraind”, vervolgt De Meer. “De bestuurders van de roeiboten zullen mondkapjes dragen. Onze kantine is coronaproof gemaakt. Voor de crisis zat er op een doorsnee donderdagavond wel honderdvijftig man. Nu mogen er 54 roeiers tegelijkertijd plaatsnemen en niet meer dan vier per tafel.”

De voorzitter erkent dat veel eerstejaarsstudenten normaal gesproken met name lid wordt voor de lol en het bier. “Maar dat betekent niet dat ze geen toproeiers kunnen worden. Het unieke aan deze sport is dat je binnen twee jaar de wereldtop kunt bereiken. Neem Inge Janssen. Zij kwam hier in 2007 als eerstejaarsstudent voor de gezelligheid. Ze bleek talent te hebben, ging op hoog niveau in Amerika roeien, won tijdens de Olympische Spelen van 2016 een zilveren medaille en is volgend jaar in Tokio wederom van de partij.” De Meer schat dat zestig procent van de Orca-leden vrouw is. “Logisch, want in Utrecht zijn vrouwen in de meerderheid. Van de zeshonderd aanmeldingen kunnen we dit jaar honderdtachtig vrouwen en honderdvijftig mannen toelaten. Dat gebeurt door middel van loting. De echte talenten pikken we er vooraf uit. De meerderheid vormt ploegjes voor het competitieroeien. Een deel stort zich op het wedstrijdroeien. Deze roeiers trainen vaak wel tien keer per week.”

Dat doen ze vooral op het Merwedekanaal in Hoograven, net als de leden van ‘buren’ Viking en Triton. “Viking bestaat honderdtien jaar en is een meer algemene vereniging. Triton is honderdveertig jaar geleden ontstaan uit het studentencorps en wat traditioneler. Orca is eigenwijzer en vrijer. Eerstejaarsstudenten kunnen bij ons gelijk volop meedoen.” Hoewel er wordt samengewerkt, is een fusie volgens De Meer uitgesloten. “Dat weet de gemeente inmiddels ook. Elke vereniging heeft haar eigen cultuur en identiteit.” Wel zitten ze in hetzelfde schuitje wat betreft toenemende belemmeringen op het Merwedekanaal. “Er zijn veel woningen gebouwd, waardoor het steeds drukker wordt op het water. Onervaren schippers en zwemmers vormen obstakels. We gaan niet weg uit Utrecht, maar onze toproeiers zullen vaker uitwijken naar Vianen. Het kanaal is daar breder en er zijn geen belemmeringen. Daardoor kan er over een lange afstand probleemloos met een snelheid van twintig kilometer per uur worden geroeid.”