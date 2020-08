Gratis proefduik

UTRECHT - Wil jij eens ervaren hoe het is om met echte SCUBA persluchtapparatuur te duiken? Dat kan bij Duikteam Gejo! Duikteam Gejo uit Utrecht is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Uiteraard volgen wij de geldende RIVM maatregelen in het kader van Covid-19.

Met professionals uit verschillende disciplines heeft de NOB een aanvullend protocol voor de duik- en onderwatersport geschreven dat handvatten geeft voor het uitvoeren van duiken met buddies, gedragsregels op duikplekken, veilig gebruik van duikuitrusting en groepsduiken.

Tijdens een gratis en vrijblijvende kennismakingsduik geniet je onder water en beleef je hoe het is om gewichtloos te zijn. Dat doe je onder begeleiding van een bevoegd NOB bondsinstructeur in zwembad den Hommel in Utrecht op vrijdagavond 28 augustus 2020 om 20:00u. Mocht je naar aanleiding van deze proefduik besluiten om deel te nemen aan de opleiding voor het internationaal erkend en ISO genormeerd Open Water Diver brevet, dan informeren wij jou graag over onze maatwerkbenadering.

Ook als je al een duikbrevet hebt, ben je bij duikteam Gejo aan het juiste adres voor vervolgopleidingen en specialisaties. Wij zijn een gezellige vereniging en organiseren met grote regelmaat leuke (duikgerelateerde) activiteiten.

Vanwege het Corona protocol moet je je wel van te voren aanmelden voor de proefduik. Daarvoor, of voor meer informatie, ga je naar https://www.duikteamgejo.nl/introductieduik/ Bellen kan ook: Peter Fokkinga, telefoonnummer: 06 17 - 51 25 48 (na 19:00u). Ga jij de uitdaging aan en word jij een duikbuddy?