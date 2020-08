Werk aan trambaan start vroeg vanwege hittegolf

UTRECHT - Het is al acht dagen tropisch warm. De hittegolf in ons land heeft ook gevolgen voor de werkzaamheden aan de regionale trambaan in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Met temperaturen die oplopen tot ver boven de 30 graden is het zaak om de dag vroeg te beginnen. Vandaar dat sommige werkzaamheden al om 6.00 uur starten.

Een hittegolf betekent voor het werk aan de trambaan al snel dat er extra maatregelen nodig zijn. Als het kwik boven 25 graden komt, kan het spoor wel zeventig graden worden. Je kunt dan letterlijk een ei bakken op de rails. De beschikbare werktijd moet dan zo goed mogelijk benut worden. Dit betekent - behalve veel water drinken - dat zolang de hittegolf aanhoudt sommige werkzaamheden een uur eerder beginnen.

Bij de haltes Achterveld en Clinckhoeff in IJsselstein start het werk al om 6.00 uur in de ochtend in plaats van om 7.00 uur. Door vroeg in de ochtend te beginnen kan de bestrating bij de haltes relatief vlot worden hersteld voordat rond het middaguur de zon hoog aan de hemel staat. Het werk wordt in de middag een uur eerder stilgelegd en er zijn instructies gegeven aan de bouwvakkers om geen radio aan te zetten of lawaai te maken. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond worden bij deze twee haltes alle bouwhekken die niet meer nodig zijn verwijderd en komen de afgezette parkeerplaatsen weer beschikbaar voor bewoners in de buurt.

Aansluiting datanetwerk

Ook de werkzaamheden aan het nieuwe ICT datanetwerk beginnen een uur eerder namelijk om 6.00 uur. Tot en met zaterdag 15 augustus voeren we dit werk uit bij alle vernieuwde tramhaltes. Waarschijnlijk wordt dit werk ook op zondag 16 augustus uitgevoerd. Het glasvezelnetwerk dat langs de trambaan is aangelegd zal bij de haltes in kasten worden aangesloten en afgemonteerd. Tussen 17-19 augustus wordt deze aansluiting op het datanetwerk getest. Voor dit werk worden overigens geen machines ingezet en dus verwachten we van deze werkzaamheden weinig tot geen geluidsoverlast.

Hoewel de nieuwe haltes zo goed als af zijn, betekent dit nog niet dat deze al klaar zijn voor gebruik. Om voorzieningen als de OV chippalen te testen, is er stroom nodig en daarom zijn tijdelijke aggregaten geplaatst. Nadat alle testen op de haltes zijn afgerond, komt er een definitieve stroomaansluiting. Op vrijdag 14 augustus voeren we tussen 07.00 en 11.00 uur graafwerkzaamheden uit in IJsselstein op de Praagsingel ter hoogte van de Boedapestlaan. Er worden stroomkabels aangesloten die noodzakelijk zijn voor de vernieuwde tramlijn en de aansluiting op de halte IJsselstein-Zuid.

Soms is het vanwege de hitte nodig om in de nacht te werken, zoals bij het werk- en opslagterrein aan de IJsselsteinseweg. Vlakbij de overgang Trekvalk van de trambaan in Nieuwegein zijn spoorstaven opgeslagen, die we gaan gebruiken voor vernieuwing van zes overwegen van de trambaan later in augustus. Dit spoor wordt tussen 10-18 augustus in de nacht voorzien van een beschermlaag omdat het overdag daarvoor te heet is.

Ondertussen in Nieuwegein

In de bocht van de trambaan bij Park Oudegein is goed te zien dat daar tussen het water en spoor damwanden worden geplaatst. De stalen wanden worden met een speciale triltechniek diep in de grond gezet. Deze maatregel is nodig omdat de nieuwe trams, wanneer deze rijden met reizigers, zwaarder zijn en de trambaan extra belasten. Dit werk is een week geleden begonnen, duurt tot 22 augustus en verloopt voorspoedig. Ruim de helft van alle damwanden is inmiddels geplaatst. In de week van 14 september dempen we nog een deel van de sloot naast de trambaan. Dit is op de locatie waar leidingen onder het spoor lopen en waar we om die reden geen damwand kunnen slaan.

Testen met kortsluiting

De eerste test aan de vernieuwde regionale tramlijn was op 31 juli, toen we de overwegbeveiliging bij het Marimbapad (Nieuwegein) op de proef stelden. Deze test verliep succesvol. In de nachten van maandag 17 t/m woensdag 19 augustus testen we de stroomvoorziening van de tramlijn. Deze testen zijn een randvoorwaarde om aan te tonen dat het tramsysteem veilig is. Vergelijkbaar met een aardlekschakelaar in de stroomkast van uw woning is ook het tramsysteem voorzien van een beveiligingsysteem. Dit systeem schakelt automatisch 750 volt stroom af als er een kortsluiting is. In Nieuwegein en IJsselstein, waar de bovenleiding van de trambaan is vernieuwd, gaan we dit beveiligingssysteem testen door een kortsluiting te maken. Tijdens de testen staan verkeersregelaars langs de trambaan. Let op: de test kan een kortstondige knal in de nacht veroorzaken.