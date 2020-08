In St. Antonius mondkapje in wachtruimten poli’s en onderzoekafdelingen verplicht

Utrecht/Nieuwegein/Woerden - In St. Antonius mondkapje in wachtruimtes poli’s en onderzoekafdelingen verplicht

Vanaf maandag 17 augustus vragen we patiënten en hun eventuele begeleider een mond-neusmasker te dragen in de wachtruimtes van onze poli’s en onderzoekafdelingen (o.a. Radiologie, Bloedprikken, Endoscopie en Spoedeisende Hulp). Dit geldt voor al onze locaties, dus ook de buitenpoli’s in Overvecht, Houten en Mijdrecht. Patiënten mogen hun eigen mond-neusmasker dragen. Als ze zelf geen masker bij zich hebben, krijgen ze er één uitgereikt bij de balie van de polikliniek/afdeling. De mond-neusmaskers gelden voor iedereen vanaf 12 jaar.

Waarom deze extra maatregel?

In het St. Antonius Ziekenhuis willen we zoveel mogelijk patiënten de zorg bieden die zij nodig hebben. Veel patiënten waarvan de zorg moest worden uitgesteld hebben we inmiddels weer kunnen helpen. Maar nog niet iedereen. We willen graag meer doen, maar dat kan alleen als we dat op een veilige en verantwoorde manier kunnen doen. Al hebben we onze ziekenhuislocaties zo veel als mogelijk ingericht op de 1,5 metermaatregel, toch zijn er grenzen aan de fysieke mogelijkheden in ons ziekenhuis. Nu we de zorg steeds verder aan het hervatten zijn, verwachten we op sommige poli’s die 1,5 meter niet meer altijd te kunnen waarborgen. Daarom is besloten om vanaf 17 augustus patiënten en hun eventuele begeleiders te vragen een mond-neusmasker te dragen in de wachtruimte van een poli of onderzoeksafdeling op al onze locaties.

Verder geldt:

Ook met mond-neusmasker moet zoveel mogelijk de 1,5 meter in acht worden genomen.In de spreekkamers op de poli’s mag het masker af want hier kan de 1,5 meter gehanteerd kan worden.In de gangen hoeft geen masker gedragen te worden, omdat het vluchtig elkaar passeren een zeer beperkt risico geeft.Op verpleegafdelingen hoeven bezoekers geen masker te dragen, omdat hier de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. We vragen patiënten om zoveel mogelijk alleen naar het ziekenhuis te komen. Soms zijn er uitzonderingen mogelijk. In dat geval draagt de begeleider ook een mond-neusmasker.Polimedewerkers hoeven geen mond-neusmasker te dragen, omdat zij niet tussen de patiënten in de wachtruimte zitten.

Naast de landelijke basishygiëneregels blijven alle andere maatregelen in het ziekenhuis ongewijzigd van kracht. Lees op onze website alle actuele informatie.

We blijven uiteraard de landelijke ontwikkelingen op het gebied van mond-neusmaskers volgen en passen ons beleid daarop aan als daar aanleiding toe is.

