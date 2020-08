Meeste kans op werk in ICT en Techniek in Utrecht

Meeste kans op werk in ICT en Techniek in UtrechtData-analyse Randstad toont ontwikkeling vacatureaanbod in afgelopen drie maanden

32% minder vacatures in provincie Utrecht ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar

Landelijk: Meeste vacatures in Techniek, Bouw, Zorg & Welzijn Krimp vacatureaanbod in alle vakgebieden Meest forse terugval in top-5 grote vakgebieden in Commercie/Verkoop (-44%, tov 2019)

UTRECHT - In provincie Utrecht hebben werkzoekenden de meeste kans op werk in de ICT, Techniek en Zorg en Welzijn. In die vakgebieden verschenen onlangs de meeste vacatures. Met name de grote vraag naar ICT-ers valt op. Dit wijkt af ten opzichte van andere provincies die doorgaans een andere top drie laten zien. Dat blijkt uit een analyse van Randstad over de afgelopen drie maanden. Ondanks een landelijke krimp in vacatureaanbod in alle vakgebieden, blijft in bepaalde beroepsgroepen veel vraag naar personeel. Om die aanhoudende schaarste op te lossen, zet de uitzendorganisatie haar initiatief voor scholing en omscholing van mensen door.

De analyse van vacatures laat landelijk zien dat naast de schaarste in Techniek, Bouw en Zorg & Welzijn ook de vraag naar mensen in ICT en onderwijs onverminderd hoog blijft. In absolute zin is er nog steeds de meeste vraag naar personeel met minimaal mbo-niveau, ondanks de sterke krimp in vakgebieden met mbo’ers.

Duizenden flexwerkers uitgenodigd voor omscholing

Malek Schuit, regiodirecteur Utrecht bij Randstad: “Landelijk en in onze regio ondernemen we per direct actie door mensen verder te helpen met opleidingen, online trainingen en coaching, via ons programma Randstad Boost. Daarin staan leren, ontwikkelen en groeien centraal. Dat komt bijvoorbeeld tot leven in werk- en leertrajecten in vakgebieden waar veel vraag is naar personeel, ook in provincie Utrecht. Denk aan vakopleidingen in onder meer de zorg, techniek en onderwijs.” Landelijk heeft Randstad de afgelopen periode met 14000 flexwerkers een ontwikkelgesprek gevoerd om ieders persoonlijke mogelijkheden voor omscholing naar ander werk te bespreken. De HR-dienstverlener biedt kandidaten verder nog een breed scala aan online trainingen om persoonlijke vaardigheden bij te spijkeren. In 2019 zijn er 13000 flexwerkers via vakopleidingen opgeleid en in het eerste halfjaar van 2020 ruim 4000.

Om- en bijscholing ook voor en na crisis essentieel

Randstad Boost zat al voor de crisis in de koker. Randstad zet al langer in op om- en bijscholing om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. De organisatie vindt het belangrijk dat bedrijfsleven, maatschappelijke partners en overheid hier nu en in de toekomst in samenwerken. Schuit: “De huidige arbeidsmarkt vraagt om adequate oplossingen, echter is het goed om de lange termijn daarbij niet uit het oog te verliezen. En dat hoeft ook niet, het kan beiden: nu mensen aan het werk helpen en straks sterker uit de crisis komen. Want hoe vervelend de coronacrisis ook is, laten we vooral vooruit kijken en de kans aangrijpen om de arbeidsmarkt voor te sorteren op de toekomst. We hebben nu de gelegenheid om mensen te enthousiasmeren en om te scholen voor een duurzame loopbaan in groeisectoren die ook in de toekomst onze economie concurrerend kunnen houden.”