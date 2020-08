Middag Zomer op het Fort al uitverkocht

UTRECHT - De kaartjes voor de middag van festival Zomer op het Fort zijn allemaal verkocht. Er zijn nog wel kaarten te krijgen voor het ochtend- en avondprogramma. Naast regionaal talent staan gerenommeerde muzikanten als Judy Blank, Michael Prins, Marcel de Groot en Anne Soldaat op een van de acht podia. Ook cabaretier Pieter Jouke, Oerol-theatermaakster Laura Groeneveld, de Vlaamse podiumkunstenares Nele Mennes en volksmuziekvertolker Luuk Lenders verzorgen voorstellingen.

Met nog drie weken te gaan wordt de kans dat corona roet in het eten zal strooien ook steeds kleiner. De aangescherpte corona-maatregelen die vorige week bekend zijn gemaakt hebben geen invloed op Zomer op het Fort. Voor alles wat een verhoogd risico op zou kunnen leveren heeft het openluchtfestival een oplossing bedacht. Ondanks de speciale omstandigheden valt er veel te genieten op zondag 30 augustus. Martin Koot is een van de organisatoren: “Juist omdat we veiligheid als het belangrijkste uitgangspunt hebben genomen, zullen bezoekers het niet als storend en zelfs als logisch ervaren. De anderhalve meter afstand bijvoorbeeld is echt belangrijk. Als je dat ziet als elkaar ruimte gunnen, zodat iedereen een onbezorgde tijd kan hebben dan is het eigenlijk vanzelfsprekend.” Bezoekers komen in groepen van ongeveer dertig personen verspreidt over de dag aan. Daarmee wordt drukte bij de ingang en op het terrein voorkomen. Bij het bestellen van de kaarten wordt gelijk geïnventariseerd hoeveel personen er uit hetzelfde huishouden komen. Elke groep blijkt ongeveer tien stellen te bevatten. “Daar richten we de verschillende podia op in. De prachtige omgeving van het eiland biedt daar alle ruimte voor.”

Zomer op het Fort is op zondag 30 augustus en speelt zich af op het tweehonderd jaar oude Fort Jutphaas, een eiland in het oosten van Nieuwegein. Achttien groepen van ongeveer dertig bezoekers beleven een volledig verzorgde culturele reis van ruim drie uur over het historische terrein. Elke groep bezoekt vier van de acht ‘speelplekken’ om een intiem muziek- of theateroptreden van een half uur bij te wonen. De podia liggen midden in de natuur, verspreid over het eiland.

Kaartjes kosten 25 euro plus 1,99 reserveringskosten en zijn uitsluitend in de online voorverkoop te verkrijgen. Bij de prijs zijn drie consumpties en een ‘signature bite’ van restaurant Celine inbegrepen. Houders van de Nieuwegein Stadspas krijgen een forse korting. Kaarten en meer informatie zijn te vinden op www.ophetfort.nl.