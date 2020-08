Camping de Remise slaat zijn tenten op

Kunstenaars in remise

UTRECHT - Het Covid-19 virus komt hard binnen bij de kunstensector. Behalve de grote instellingen worden ook de kleine zelfstandige creatieve ondernemers hard getroffen. Tijd om ons her te bezinnen en nieuwe ideeën te ontwikkelen, meent scenograaf Tessa Verbei. In het weekend van 21 en 22 augustus organiseert ze De Remise, een mini-camping annex themabijeenkomst.

Door het corona-virus is mijn werk als ontwerper en scenograaf vrijwel geheel stil komen te liggen, vertelt Tessa Verbei. “De hele sector ligt zo ongeveer plat. Dat betekent ook een verplichte pas op de plaats voor vrijwel alle individuele kunstenaars en creatief ondernemers. In De Remise creëren we ruimte voor herbezinning over de plaats, het welzijn en de toekomst van de creatief ondernemers en kunstenaars.”

In de achtertuin van de Utrechtse Havenloods, een complex van kunstenaarsateliers en werkplaatsen voor creatief ondernemers, wordt tijdens het weekend een mini urban camping ingericht voor een bescheiden aantal busjes, campers, caravans en ander rollend materiaal waarin geslapen kan worden. De corona-regels worden in acht genomen, en “bring your own BBQ!”

Daarnaast zijn individuele kunstenaars en betrokkenen in de avonduren welkom voor het bijwonen van workshops en discussies over het thema “De kunstenaar in remise?” Bijdragen daaraan worden geleverd door (ervarings-)deskundigen als Fair Practice code, De Denksmederij, #laatjenietnaaien en met muziek van de Jesus Evil Highway en de Triptones.

“We zullen onszelf veelal opnieuw moeten uitvinden,” stelt initiatiefnemer Tessa Verbei. “Dat komt niet alleen door de corona-crisis, maar ook doordat de positie van makers en freelancers in de kunstensector al langere tijd ter discussie staat. Het is van belang dat we onze ideeën hierover met elkaar delen en samen nieuwe plannen ontwikkelen.”

Vanwege de coronaregels is zowel voor de kampeerders als bezoekers reservering vooraf verplicht (per mail naar: campingderemise@gmail.com). Meer informatie op Facebook ( Camping de Remise) en op Instagram (campingderemise).