Concertbezoeker voelt zich veilig in 1,5 meter-concertzaal - onderzoek TivoliVredenburg en Het Concertgebouw

Concertbezoeker voelt zich veilig in 1,5 meterconcertzaal

Publieksonderzoek Het Concertgebouw en TivoliVredenburg toont aan dat 96% zich veilig voelt

5 augustus 2020 - Uit publieksonderzoek van Het Concertgebouw en TivoliVredenburg blijkt dat 96% van de bezoekers van de eerste concerten na de heropening aangeeft zich veilig te voelen dankzij de doorgevoerde maatregelen. Ook geven bezoekers aan dat een concertbezoek in de 1,5 meterconcertzaal een ‘VIP-gevoel’ geeft en niet alleen veilig, maar ook ontspannen voelt.

Veilig concertbezoek

TivoliVredenburg en Het Concertgebouw heropenden de deuren in juni en juli. Beide podia deden een uitgebreid publieksonderzoek onder de bezoekers van de eerste 1,5 meterconcerten. Meer dan 2000 bezoekers deelden na hun concertbezoek in de 1,5 meterconcertzaal hun mening en ervaring. Van de bezoekers geeft 96% aan zich veilig te voelen, 3% neutraal en 1% geeft aan dat medebezoekers beter afstand kunnen houden. In de reacties geven bezoekers aan dat ze de ingevoerde maatregelen, de instructies vooraf en ter plaatse, de publieksbegeleiding en de looproutes zeer duidelijk vinden. Bezoekers worden op de websites van de podia geïnformeerd en ontvangen voorafgaand aan hun bezoek een e-mail met instructies in tekst, fotografie en video.

‘Een echte VIP-ervaring'

De bijzondere 1,5 meter-opstelling in Het Concertgebouw, met lege rijen tussen de stoelen en tafeltjes wordt door het publiek ervaren als ‘huiselijk’, ‘exclusief’, ‘een echt VIP-gevoel’ en ‘een avond om nooit te vergeten’. Ook Simon Reinink, algemeen directeur van Het Concertgebouw, merkt dat de bezoekers van de concerten enthousiast zijn: 'De bezoekers vertellen me dat dit onvergetelijke concerten zijn; heel intiem met een klein publiek en tafeltjes in de Grote Zaal, een soort privéconcert eigenlijk.'

TivoliVredenburg biedt kleinschalige concerten in de Grote Zaal en ontwikkelde daarnaast binnen de coronamaatregelen een nieuw concertformat: Walk The Line. Het publiek wordt in kleine groepen langs vier verschillende zalen en vier verschillende artiesten geleid. Bezoekers laten weten dat ze 'het pand nog nooit zo hebben ervaren' en dat zij zich niet alleen veilig, maar ook ontspannen voelen. Ook geven zij aan nogmaals terug te willen komen. Jeroen Bartelse, algemeen directeur TivoliVredenburg: ‘Fijn, deze positieve reacties. Veel mensen hunkeren in deze tijd weer naar livemuziek en de daarbij horende ontspanning en vervoering. Dat zij deze tijdens de concerten en de Walk The Line ook daadwerkelijk zo ervaren is een grote opsteker.’

Reacties publiek

Uit het publieksonderzoek blijkt dat de coronaproof programma's gemiddeld met een 9 worden beoordeeld bij zowel Het Concertgebouw als TivoliVredenburg. Hiermee scoren de concerten zelfs iets hoger dan gemiddeld.

'Ik voelde me veilig en welkom. Klasse!' (bezoeker TivoliVredenburg)

'Heerlijk om als bezoeker ruimte om je heen te hebben. Binnenkomst, placering, uitgaan zeer goed geregeld. Mijn eerste concertbezoek na de lockdown: ik raakte al ontroerd toen het orkest ging stemmen... Hulde aan alle mensen van Het Concertgebouw!' (bezoeker Het Concertgebouw)

'Prachtig concert. Veel bezoekers voelden iets van emotie bij de eerste noten, waaronder wij. Nu merk je pas hoe verknocht je aan gebouw en orkesten bent.' (bezoeker Het Concertgebouw)

'Ik was ontzettend blij om na een aantal maanden weer naar een concert te kunnen gaan. Complimenten voor de hele organisatie; ik heb alles als zeer ontspannen ervaren!' (bezoeker TivoliVredenburg)

'Top geregeld allemaal. Natuurlijk anders dan anders, maar het was fijn om weer in TivoliVredenburg te mogen zijn!' (bezoeker TivoliVredenburg)

