Netwerkcafé Utrecht dinsdag 18 augustus voor werkzoekende vijftigplussers

UTRECHT – Dinsdag 18 augustus kun je weer netwerken en inspiratie opdoen bij het Netwerkcafé Utrecht. We hebben meerdere items waar je aan mee kunt doen. Bijvoorbeeld een pakkende tekst schrijven op LinkedIn of een lichaamsgerichte wandelcoaching. Vanuit de rest van het land doen ook andere vijftigplussers online mee. Wij zijn voort het eerst weer terug op onze oude stek, buurthuis Sterrenzicht. We eindigen met een frisse borrel (alcoholvrij) zodat we op veilige afstand ontspannen kunnen netwerken en elkaar ontmoeten na zo’n lange maar terechte ‘blijf-thuis’ periode. Ga naar netwerkcafeutrecht.nl voor het volledige programma en om je in te schrijven. Dat zal binnenkort op de site beschikbaar komen. We houden ons aan de RIVM-regels. Deelname is gratis. Maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Netwerkcafé Utrecht is een activiteit van Werken voor Elkaar, een vrijwilligersbeweging van en voor vijftigplussers op weg naar nieuw werk in een baan of als ondernemer.

Dinsdag 18 augustus. Buurthuis Sterrenzicht Keerkringplein 40, Utrecht. vanaf 9.30 inloop. Programma duurt tot 13u.

-