Skazka Kwartet presenteert: Ludwig en de prinses, een familievoorstelling

UTRECHT - Het Skazka Kwartet presenteert de familievoorstelling ‘Ludwig en de prinses’, te zien op woensdag 5 en zaterdag 8 augustus in Theaterhuis de Berenkuil in Utrecht.

Zo wit als sneeuw, zo rood als bloed, zo zwart als ebbenhout… Er was eens, lang geleden, toen het sprookje Sneeuwwitje ontstond, een componist: Ludwig van Beethoven. Het Skazka Kwartet speelt én vertelt zijn muziek aan de hand van het originele, grimmige Sneeuwwitje en laat je beide opnieuw beleven.

Wist jij dat Sneeuwwitje pas zeven jaar oud was toen haar bloedeigen moeder opdracht gaf haar te vermoorden? En dat ze zó ontzettend mooi was dat zelfs toen ze al in haar doodskist lag, er nog een prins verliefd op haar werd?

De gebroeders Grimm en Ludwig van Beethoven zijn tijdgenoten. En dat hoor je! Terwijl in de literatuur heldenverhalen, griezelromans en sprookjes de toon voerden, schreef Beethoven, wiens 250ste geboortedag we dit jaar vieren, zijn ongeëvenaarde strijkkwartetten. Zijn vierde strijkkwartet, in de donkere toonsoort c mineur, klinkt alsof het voor Grimms Sneeuwwitje gecomponeerd is.

Met het bekende sprookje als sleutel voert het Skazka Kwartet je mee door het prachtige strijkkwartet van Beethoven. Voor iedereen die van een spannend verhaal houdt!

‘Ludwig en de prinses’ is te zien op woensdag 5 en zaterdag 8 augustus, om 14.00 en 15.30, in Theaterhuis de Berenkuil in Utrecht. Voor kinderen t/m 18 jaar geldt een toegangsprijs van €5; volwassenen betalen €10. Als gevolg van de coronamaatregelen is reserveren gewenst, dit kan via emmabesselaar.com/skazkakwartet of skazkakwartet@gmail.com.

Het nieuwe Skazka Kwartet bestaat uit vier jonge aanstormende musici: Anna Steenhuis & Lena ter Schegget (viool), Lisa Eggen (altviool), en Emma Besselaar (cello).