najib amhali in utrecht

UTRECHT - Najib Amhali speelt woensdag 5 augustus een avondvullend programma in Laila Utrecht.



17.00 uur (Show I) en 20.30 uur (Show II) verzorgt hij diverse optreden in Laila Utrecht voor de gasten, die bovendien kunnen genieten van een driegangendiner.



U kunt de keuze maken uit arrangementen voor 2, 4 of 6 personen. De tafel dient vooraf gereserveerd te worden, op de avond zelf kan dit niet meer wegens de beperkte capaciteit. www.laila.nl