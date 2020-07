Uitdagend speelplein voor Luc Stevensschool

UTRECHT - De Luc Stevensschool voor speciaal basisonderwijs in Utrecht heeft een uitdagend speelplein. Het is vanmiddag feestelijk geopend door wijkwethouder Linda Voortman. Doel is om het plein open te stellen, met toezicht door de buurt. Nu al spelen er buurtkinderen na schooltijd. Slingers Slingers maken het plein extra feestelijk en het muurtje rondom het voetbalveld blijkt verrassend goed te functioneren als tribune voor alle leerlingen. Adjunct-directeur Harry Van de Berg roept de leerlingenraad naar voren, omdat zij hebben meegedacht over de inrichting: Amine, Malal, Burak, Anauar, Faraah en Yusra. Hij vertelt wie nog meer hebben geholpen om de voormalige stenen vlakte, om te bouwen tot een fijn speelplein. En dan is de wethouder aan de beurt: zij geeft de aftrap van een voetbalwedstrijdje door de leerlingenraad, die luid wordt toegejuicht en flink scoort. Hun plein is geopend! Voorbeeld voor andere scholen Wethouder Linda Voortman: ,,Heel erg mooi dat zoveel partijen hebben samengewerkt aan dit plein en dat ook de leerlingenraad ideeën heeft ingebracht. Ik vind het heel goed dat het plein wordt opengesteld, er wonen zoveel kinderen en jongeren in Kanaleneiland, speelruimte is voor hen belangrijk. Dit is echt een voorbeeld voor andere scholen.’’ Veel inzet Jaren is met veel inzet door de school gewerkt aan een groen plein, dat kinderen uitdaagt om te spelen en te leren, middenin Kanaleneiland-Zuid aan de Marco Pololaan. Het plein rondom de Luc Stevensschool is veel groter dan gemiddeld, wel 3500 m2! Multifunctioneel Er ligt nu een multifunctioneel balspelveld, een kunstgras-voetbalveld en een atletiekbaantje voor sprint en verspringen. Het zijplein is ingericht volgens de principes van BeweegWijs. Daar is ook een klimrek, een grote zandbak en een vriendelijk grasveldje met schaduwrijke bomen. Nog eens elf volwassen bomen zijn de afgelopen maanden op en rond het plein geplant. Een hek om de parkeerplaats maakte een eind aan buurtoverlast. Ook voor de buurt Drijvende kracht achter de realisatie van het plein is adjunct-directeur Harry Van de Berg. Veel partijen zijn door de Luc Stevensschool belangeloos betrokken bij de inrichting van het plein, zoals tuinarchitect Hans Bouwens en onder meer Alex van der Vlist, wijkadviseur Kanaleneiland, DOCK en de Vreedzame Wijk Kanaleneiland. De laatsten zullen de komende tijd een belangrijke rol gaan spelen in het toegankelijk maken van het plein voor de buurt: dat is fase 2. De uren na schooltijd moet er immers toezicht zijn, hier kunnen omwonende gezinnen zelf een rol in spelen.