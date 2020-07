Op 10 en 11 juli zingt Sven Ratzke David Bowie in SSBU

UTRECHT - Midden in de tournee van Ratzke’s nieuwste Bowie-show Where Are We Now, werd alles stil gelegd. De show waarmee hij daarvoor al voor uitverkochte zalen in Berlijn en New York had gespeeld, zou hij oorspronkelijk aanvankelijk begin april in de Stadsschouwburg Utrecht spelen. Maar ook dat feest ging niet door. Lang treuren doet Ratzke niet. De show van Where Are we Now wordt volgend jaar alsnog gespeeld, maar nu komt hij eerst vrijdag 10 en zaterdag 11 juli terug naar Utrecht voor een speciaal gemaakt Bowie-programma in de Stadsschouwburg Utrecht. En wel twee keer op een avond, zodat iedereen van de beste nummers van David Bowie kan genieten.

Dat Sven Ratzke een van de beste Bowie-vertolkers is, weten we sinds zijn show Starman waarmee hij wereldwijd furore maakte. Ook met zijn nieuwste voorstelling Where Are We Now gooide hij internationaal hoge ogen. Dit keer niet met band, maar in een intieme setting met zijn pianist Christian Pabst, duikt Ratzke in het brede universum van Bowie en ontrafelen zij de nummers van de grootmeester van de popmuziek.

“Ratzke is een man van de wereld, wat een entertainer!”- Volkskrant ?????

“Ratzke is een onweerstaanbaar podiumbeest ” - NRC ?????

“The most exciting star of his generation” Time Out New York ?????

“The shark has feathers: Ratzke is the homme fatale, the glamour animal on stage” Tagesspiegel, Berlin ?????

Bekijk hier de aftermovie van de première van Where Are We Now die 18 februari j.l. in De Kleine Komedie in Amsterdam plaatsvond.

Sven Ratzke – Ratzke zingt Bowie

vrijdag 10 en zaterdag 11 juli – 19:30 en 21:30

Stadsschouwburg Utrecht

Kaarten zijn te koop via www.ssbu.nl. Let op, beperkt aantal beschikbaar.