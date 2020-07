Bibliotheek Utrecht en Oud-Utrecht starten samenwerking met historische cafés in Bibliotheek Neude

UTRECHT - Vanaf 11 september zijn de Historische Cafés van Oud-Utrecht in de theaterzaal van Bibliotheek Neude. Iedere tweede vrijdag van de maand kunnen leden, maar ook niet-leden van de Bibliotheek en Oud-Utrecht elkaar treffen in de Theaterzaal van Bibliotheek Neude.

Joost Boomsma (Oud-Utrecht): ‘Het is ontzettend fijn dat we in september weer kunnen starten met de historische cafés van Oud-Utrecht. Op onze vorige locatie groeiden we uit ons jasje. Bij vrijwel ieder Historisch Café moesten er op het laatst extra stoelen worden bijgeplaatst en we hebben zelfs enkele keren tientallen mensen aan de deur moeten weigeren. De activiteitencommissie van Oud-Utrecht is ontzettend blij dat de Bibliotheek Utrecht ons de mogelijkheid biedt om verder te gaan op een prachtige historische locatie.’

Mieke van Eijsden (Bibliotheek Utrecht): ‘We zijn heel blij dat de Bibliotheek Neude nu echt open is en er weer ruimte is voor programmering. Dat Oud-Utrecht het Historisch Café bij ons wil neerzetten vinden we prachtig en een waardevolle aanvulling op het programma van de bibliotheek. Oud-Utrecht en de Bibliotheek Neude: een mooie match!’

Samenwerking

Bibliotheek Utrecht en Historische Vereniging Oud-Utrecht hebben elkaar gevonden in de programmering van activiteiten over erfgoed: geschiedenis, monumenten en archeologie. Oud-Utrecht programmeert de Historische Cafés in Bibliotheek Utrecht. Andere vormen van samenwerking zijn in de maak. De presentatie van Utrecht Boekenstad, het dubbeldikke themanummer van Tijdschrift Oud-Utrecht was de eerste bijeenkomst in Bibliotheek Neude. Deze is terug te kijken op onze website.

De toegang tot de historisceh cafés is gratis. Het café start om 17.00u. Vanaf 17.15u is er telkens een spreker die een interessant verhaal over Utrecht komt vertellen. De eerste spreker op 11 september is Arjan den Boer, publicist over geschiedenis, monumenten en architectuur en eindredacteur van Tijdschrift Oud-Utrecht. Hij vertelt over architect Joseph Crouwel van het Postkantoor Neude en het Anatomiegebouw aan de Biltse Grift. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze gebouwen en waar werd Crouwel door geïnspireerd?

Let op: In verband met de coronamaatregelen is het verplicht vooraf te reserveren voor een plaats bij de Historische Cafés

Meer informatie volgt op www.oud-utrecht.nl en www.bibliotheekutrecht.nl