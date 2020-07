Studenten bereiden hun tentamens voor in de zomervakantie

VLEUTEN/UTRECHT – Veel studenten hebben in augustus nog tentamens. Enkelen van hen volgen in juli een training effectieve studiestrategieën, omdat zelfstandig studeren toch vaak zwaar valt.

Voor veel studenten is deze zomervakantie anders dan andere jaren. Niet alleen gaan festivals, vakantiewerk en reizen niet door of zijn ze aangepast; er is ook een flinke groep studenten die eind augustus nog tentamens heeft. Sommige van die tentamens zijn normale hertentamens, andere zijn daarheen verplaatst vanwege corona.

Veel studenten zien er tegenop om die tentamens zelfstandig voor te moeten bereiden. Zeker als ze hun motivatie al dagelijks bijeen moeten schrapen en worstelen om hun tijd effectief in te zetten. Een aantal van hen volgt daarom in de zomer een training over effectieve studiestrategieën. De strategieën passen ze thuis direct toe.

“Tot mijn verrassing zijn het zelfs niet alleen studenten met zomertentamens die zich hebben opgegeven,” vertelt Alex Steenbreker van Dawning, die de training geeft. “Het online noodonderwijs vereist meer zelfstandigheid. Nu studenten weten dat ze in september nog geen normaal onderwijs kunnen volgen, zijn ze bereid te investeren in hun aanpak.”

De training vindt eind juli plaats in Vleuten. In het echt, niet online; het aantal plaatsen is daarom beperkt. Wel is er naderhand online nog veel contact om de nieuwe gewoontes te ontwikkelen. “Bovendien is er op die manier een stok achter de deur, die voorkomt dat de studenten te veel uitstellen.”

“Als studenten aangeven dat ze last hebben van uitstelgedrag, krijgen ze vaak te horen dat ze beter moeten plannen of trucjes moeten inzetten om zichzelf aan het werk te krijgen,” legt Alex uit. “Maar het zit veel dieper. Als jij al vroeg begint met leren, maar op het tentamen toch weer bent vergeten wat je aan het begin bestudeerd hebt, kan je net zo goed later beginnen. Waarom zou je iets doen dat geen zin heeft? De truc zit hem erin om het zo aan te pakken dat het iets oplevert.”

