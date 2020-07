Jonge 'Kunstenaars in Huis' presenteren eigen werk op De Vrijstaat

UTRECHT - Op vrijdag 10 juli presenteren twee Kunstenaars in Huis JONG van De Vrijstaat hun projecten waar zij de afgelopen maanden aan hebben gewerkt. Tessa Herber (17 jaar) toont haar film Onze vader die in de hemel zijt en Linde van Wingerden (19 jaar) speelt haar performance Gestagneerde Teringbende. In een intieme coronaproof setting kun je deze wereldpremières bijwonen op De Vrijstaat. Kunstenaar in Huis JONG is een programma van De Vrijstaat waar jongeren hun eigen project kunnen realiseren. Jaarlijks worden enkele projectplannen uitgekozen zodat jongeren met een ambitie op het gebied van kunst- en cultuur hun droom waar kunnen maken. Het eigenaarschap ligt volledig in de handen van de jonge kunstenaars, maar zij worden ondersteund door experts die bij hun projectplan passen.

Première van de korte film Onze vader die in de hemel zijt van Tessa Herber

Onze vader die in de hemel zijt gaat over Gudo die zijn vader heeft verloren. Gudo’s vriend, Jurrijn had een goede band met Gudo’s vader en wil hem daarom eren. Maar Gudo wil daar niks van weten, want hij heeft alle reden om zijn vader te haten. Vanaf dat moment achtervolgt Gudo’s vader hem. Gudo wilt maar een ding en dat is van hem af.

Tessa: "Mijn droom is om films te maken die mensen entertainen maar ook laten verdwalen in iemands verhaal. Het kan een uitvlucht bieden voor de kijker maar hen ook op nieuwe ideeën brengen.

Ik ben erg geïnteresseerd in alle facetten van het film maken. Ik kan op dit moment nog niet kiezen voor een richting. Mijn ideale beroep is eigenlijk van alles wat! Om dit doel te bereiken heb ik toelating gedaan voor de opleiding Audio Visuele Media bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Het Kunstenaar in Huis JONG project heb ik aangegrepen om een korte film te maken voor mijn toelatingsexamen. Ik ben uiteindelijk aangenomen!

Tijdens het Kunstenaar in Huis project kreeg ik coaching van scenarioschrijver Paul Feld. Charlie Feld, die zelf de opleiding Audio Visuel Media heeft afgerond, begeleidde mij bij het videoproces. In verschillende sessies hebben we gewerkt aan de film waarbij ik zelf de touwtjes in handen had, maar wel hulp kreeg van mensen uit het vak.

Uiteindelijk stond ik samen met een mooie groep aan acteurs en een cameraman klaar om te filmen. Door corona was dit lastig, maar met wat aanpassingen konden we uiteindelijk op een coronaproof manier verder gegaan met het filmen. Omdat dit mijn eerste echte keer regisseren was, waren de draaidagen een heel erg mooi leermoment."

Première Gestagneerde Teringbende performance van Linde van Wingerden

Gestagneerde Teringbende brengt een gebroken liefdesrelatie in kaart en zoekt naar een ‘sweet revanche’. Associatief, soms schreeuwend, soms fluisterend, kwetsbaar, verleidelijk of in de aanval; met deze performance rekent een jonge vrouw af met de liefde die haar ooit in zijn greep hield. Samen met muzikant James de Jong laat Linde haar teksten van het papier af komen.

Linde: "Met deze voorstelling wil ik graag een nieuwe richting inslaan. Ik schrijf al verhalen en gedichten sinds ik kan lezen en schrijven, ik dans en ik speel graag toneel. Deze interesses wilde ik combineren en dat is uitgekomen op iets wat meer ‘performance’ in zich heeft dan een poëzievoordracht en poëtischer is dan een toneelvoorstelling, iets ertussenin.

Ik ben heel blij dat ik mee heb gedaan aan het project Kunstenaar in Huis. Ik vind het zelf vaak moeilijk om interessante ideeën daadwerkelijk ten uitvoer te brengen en daar heb ik binnen dit project de perfecte hulp bij gekregen. Ook ben ik via De Vrijstaat in contact gekomen met James, die me heeft geholpen een extra dimensie aan de voorstelling toe te voegen door er prachtige soundscapes voor te maken en me daarmee nog meer heeft geïnspireerd.”

Kaartverkoop

De presentaties vinden plaats op vrijdag 10 juli op De Vrijstaat. De eerste ronde start om 20:00 uur en de tweede ronde om 21:30 uur. In verband met de coronamaatregelen is er slechts beperkt plek en moeten de kaarten van tevoren worden gereserveerd. Voor 3 euro zie je beide voorstellingen en krijg je een drankje na afloop. Voor kaartverkoop: www.devrijstaat.nl

Nieuwe Kunstenaars in Huis JONG

Vanaf de zomer start De Vrijstaat weer met twee nieuwe Kunstenaars in Huis JONG. Amber van den Pangaard zal gaan werken aan een kleine kleding collectie met grafische prints, die zij onder haar eigen label gaat uitbrengen. Amber volgt de vooropleiding voor HKU-Grafisch Design en hoopt met deze collectie haar portfolio op te bouwen en toegelaten te worden aan deze opleiding.

Thirza Teuben zal debuteren met een kleinkunstprogramma waarin zij met haar eigen liedjes de triviale gebeurtenissen van het leven onder de loep neemt. Met dit programma wil Thirza een plek op het podium veroveren en onderzoekt zij hoe zij zich als componist van haar eigen teksten verder kan ontwikkelen. Deze presentaties zullen in december 2020 worden gehouden in een speciale Kersteditie van Kunstenaar in Huis JONG.

Ben jij ook geïnspireerd geraakt door deze jonge makers? Op onze website kun jij jouw plannen pitchen voor 2021!

De Vrijstaat – kunstwerkplaats voor jong Utrecht

De Vrijstaat is een kunstwerkplaats voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 26 jaar. Kunst maken, ervaren en beleven is ons motto. Samen met kunstenaars uit diverse disciplines kun je bij ons aan de slag om je creatieve skills te ontdekken en te ontwikkelen. De Vrijstaat is een werkplaats en podium voor iedereen die wil kennis maken met kunst in al zijn vormen.

Kunstenaar in Huis JONG

Met dit project ondersteunt De Vrijstaat jongeren bij het realiseren van hun eigen kunstproject. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van het project en specifieke wensen. Zo kunnen de jonge kunstenaars de boerderij van De Vrijstaat gebruiken als werkruimte, podium of presentatieplek. Ook kunnen we de jongeren koppelen aan een kunstenaar uit ons netwerk die past bij hun specifieke plan en discipline. Ook bieden we ondersteuning op het gebied van planning, fondsenwerving, communicatie en uitvoering. Tot slot stellen wij een startkapitaal beschikbaar om het project daadwerkelijk te kunnen realiseren.

