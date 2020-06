Kerken Kijken en Kerken Luisteren 2020

UTRECHT - Het 38e zomerseizoen van Kerken Kijken Utrecht gaat deze week van start. Van 30 juni tot en met 12 september 2020 zijn 8 kerkgebouwen in het centrum van Utrecht weer open voor bezichtiging. Tijdens dit zomerevenement zijn gidsen van Kerken Kijken Utrecht aanwezig voor cultuur-historische rondleidingen. Ook zijn er in de opengestelde kerkgebouwen wekelijks gratis lunchconcerten bij te wonen.

De organisatie verwacht dit jaar meer binnenlandse bezoekers dan andere jaren, omdat veel mensen de vakantie in eigen land zullen doorbrengen. In alle deelnemende kerkgebouwen zijn maatregelen getroffen om te kunnen voldoen aan de RIVM-protocollen. Zo zijn er wandelroutes in een aantal kerkgebouwen voorbereid die de bezoekers zoveel mogelijk in één richting de kerk laten bezichtigen. Ook zullen de vrijwilligers van Kerken Kijken Utrecht erop toezien dat er niet teveel mensen tegelijk aanwezig zijn. Het is aan te raden om voor bezoek de website te raadplegen voor actuele openingstijden van de kerkgebouwen: www.kerkenkijken.nl.

Bert-Jan Brussaard (voorzitter stichting Kerken Kijken Utrecht): “We zijn ontzettend blij dat we deze zomer toch 8 monumentale kerkgebouwen kunnen openstellen voor bezoekers. Veel mensen zullen tijdens deze zomervakantie in Nederland blijven. Een bezoek aan Utrecht en haar schitterende binnenstadskerken is dan ook een unieke kans om dichtbij huis te genieten van schitterende architectuur en topkunst”.

Kerken Kijken

De kerkgebouwen die dit zomerseizoen geopend zijn voor publiek bevinden zich binnen de singels van Utrecht. Uiteraard is de Domkerk als absolute publiekstrekker te bezichtigen, maar ook andere kerken zijn meer dan de moeite waard om te bezoeken. Zo is de monumentale Jacobikerk geopend, maar ook de verrassende Geertekerk, vlakbij de Catharijnesingel en de rijk versierde St. Willibrordkerk zijn te bezoeken. Zoals altijd is de toegang gratis.

Er is bij de meeste deelnemende kerken nog steeds ruimte voor nieuwe vrijwilligers die bezoekers verwelkomen. Op de website van KKU is hierover informatie te vinden.

Kerken Luisteren

Deze zomer zijn er lunchconcerten in de opengestelde kerken bij te wonen. De concerten vinden vrijwel wekelijks plaats op woensdag- en/of vrijdagmiddag van 13.15 – 14.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Het programma varieert van Middeleeuwse en klassieke muziek tot Nederpop. Kerken Luisteren is een initiatief van Kerken Kijken Utrecht, ZIMIHC en het Utrechts Kerkgebouwen Overleg.

Voor het complete concertprogramma en om te reserveren kunt u terecht op: www.kerkenkijken.nl.

__