Gildewandeling in Utrecht

Van Fort Lunet I naar Lunet IV

UTRECHT - De Nieuwe Hollandse Waterlinie staat op de nominatie, Werelderfgoed te worden. Op woensdag 15 juli om twee uur maken we een fietstocht langs vier luetten, die we ook zullen bezoeken.

We wandelen en fietsen na een korte rondleiding op Lunet I langs de vier Lunetten aan de rand van Utrecht. Deze forten zijn de naamgever van de wijk Lunetten en zijn onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een unieke verdedigingslinie.

Op Lunet I wordt de commandobunker van de Bescherming Bevolking uit de Koude Oorlogsperiode bezocht. Onderweg naar Lunet IV ziet u veel militair erfgoed. Zelfs de Waterlinieweg heeft militaire roots! Verder ziet u kazematten, restanten van loopgraven, een fortwachterswoning en zelfs onafgebouwde groepsschuilplaatsen.

Na afloop kunt u op eigen gelegenheid gebruik maken van de horeca op Fort Lunet IV.

Aanmelden en kosten

Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.gildeutrecht.nl. U kunt zich voor deze wandeling ook aanmelden op werkdagen tussen 14 en 16 uur op telefoon 030 234 3252 of via e-mail balie@gildeutrecht.nl (met vermelding van uw telefoonnummer).

Gildewandeling: De noordelijke binnenstad

Op vrijdag 17 juli kunt u met gildegids Paul Vergeer wandelen door de Noordelijke binnenstad van Utrecht. De wandeling start om 11 uur en duurt anderhalf uur.



Van koning tot ooglijders

Ook in de noordelijke binnenstad staan bijzondere panden waar we zo vaak aan voorbij lopen. Zoals het voormalige Wittevrouwenklooster, het tolhuis bij de Wittevrouwenpoort, de plek waar koning Lodewijk-Napoleon woonde, het eerste ooglijdersgasthuis of het huis Het IJzeren Hek. Kent u ze niet of bent u gewoon nieuwsgierig naar minder bekende plekken in de noordelijk binnenstad, ga dan mee met deze boeiende wandeling.

Aanmelden en kosten

Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.gildeutrecht.nl. U kunt zich voor deze wandeling ook aanmelden op werkdagen tussen 14 en 16 uur op telefoon 030 234 3252 of via e-mail balie@gildeutrecht.nl (met vermelding van uw telefoonnummer).

Plaats van vertrek hoort u bij aanmelding.

Kosten: € 8 p.p., € 4 voor kinderen beneden 13 jaar of U-pashouders.