Startup uit Utrecht maakt kans op half miljoen euro bij internationale duurzaamheidscompetitie

UTRECHT - De uit Utrecht afkomstige startup maakt samen met nog 24 andere groene ondernemers uit Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen en Zweden kans op één van de vijf finaleplaatsen in de jaarlijkse duurzaamheidscompetitie van de Nationale Postcode Loterij, en daarmee op de hoofdprijs van 500.000 euro. Met dit prijzengeld krijgt de winnende startup de kans om haar groene businessplan op de markt te brengen en zo een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld.

Dit jaar organiseert de Postcode Loterij de wedstrijd voor de 14e keer, vanuit haar missie bij te dragen aan een groene wereld.



Orbisk heeft een voedselafval-monitor ontwikkeld, die volledig automatisch het voedselafval in de keuken registreert zodat een restaurant haar processen en inkopen kan aanpassen en voedselverspilling kan reduceren.



Naast de startup uit Utrecht, bevinden zich in de top 25 nog vijf andere Nederlandse startups uit Amsterdam (Reefsystems), Delft (aQysta en BBBLS) en Rotterdam (GoodHout en Outlander Materials). Andere genomineerden zijn afkomstig uit Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen en Zweden, landen waarin ook een Postcode Loterij actief is om fondsen te werven voor het goede doel. Een volledig overzicht van alle 25 genomineerden is te vinden op de website van de Green Challenge



Postcode Lotteries Green Challenge 2020

In totaal dienden dit jaar 650 ondernemers uit Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen en Zweden hun innovatieve businessplan in voor de Postcode Lotteries Green Challenge 2020. Een jury van experts boog zich over de inzendingen en selecteerde 25 genomineerden, die nog steeds kans maken op de hoofdprijs van 500.000 euro. Welke vijf startups daadwerkelijk naar de finale op 30 september gaan, wordt begin september door de organisatie bekendgemaakt.



Vorig jaar won de Zweedse startup Swedish Algae Factory. Zij kweken een specifiek type algen dat gebruikt wordt voor het efficiënter maken van zonnepanelen, dat tevens inzetbaar is als natuurlijk ingrediënt voor verzorgingsproducten.

