king of the court keert terug naar utrecht van 9 t m 12 september

UTRECHT - Van woensdag 9 t/m zaterdag 12 september wordt op het Jaarbeursplein in Utrecht het eerste internationale sportevenement op Nederlandse bodem gespeeld sinds het uitbreken van de coronapandemie: King of the Court beachvolleybal. De beste beachvolleybalteams ter wereld (mannen en vrouwen) reizen af naar de Domstad waar ze voor het eerst sinds maart hun krachten weer zullen meten. Sportevenementenbureau Sportworx, dat King of the Court organiseert in samenwerking met de Nevobo en wereldvolleybalbond FIVB, presenteerde vanochtend in Utrecht de gedetailleerde plannen.

King of the Court: eerste internationaal aansprekend sportevenement in Nederland sinds coronapandemie

De laatste keer dat de internationale beachvolleybaltop in actie kwam in de FIVB Beach Volleyball World Tour was begin maart op het viersterrentoernooi van Doha (Qatar). Sindsdien werden alle toernooien geannuleerd of uitgesteld i.v.m. de coronapandemie. De afgelopen maanden hebben de Nederlandse en buitenlandse teams alleen maar kunnen trainen.

Het King of the Court toernooi in Utrecht is het eerste internationale toernooi waar de mondiale top het weer tegen elkaar opneemt. King of the Court is door de Nederlandse Sportraad aangemerkt als internationaal aansprekend sportevenement.

King of the Court is het eerste internationale topsportevenement op Nederlandse bodem en het eerste internationale beachvolleybalevenement ter wereld sinds het uitbreken van de coronapandemie.

Inventief stadion

Op het Jaarbeursplein wordt in september een stadion gebouwd dat op inventieve wijze ruimte biedt aan publiek terwijl de 1,5 meterregel gewaarborgd blijft. Het volledige stadion bestaat uit skyboxen opgebouwd uit steigerbuizen. De skyboxen geven toegang aan 2 tot maximaal 10 personen en worden van tevoren gereserveerd. Zo kunnen honderden toeschouwers op veilige wijze genieten van topbeachvolleybal.

Wereldtop komt naar Utrecht

Vandaag werden ook de eerste deelnemende teams gepresenteerd. Het beste mannenteam van dit moment, het Noorse koppel Anders Mol / Christian Sørum is aanwezig, evenals de Duitsers Julius Thole / Clemens Wickler en de Amerikanen Jake Gibb / Taylor Crabb.

In het vrouwentoernooi zijn de Canadese wereldkampioenen Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes present en ook Agatha / Duda (Brazilië) en Joanna Heidrich / Anouk Vergé Depré (Zwitserland) zijn reeds bevestigd. Meer deelnemers worden de komende periode aangekondigd.

Uiteraard geven ook alle Nederlandse topteams acte de présence.

In totaal nemen 30 teams per sekse deel aan King of the Court.

Wat is King of the Court?

King of the Court is een nieuwe beachvolleybalvariant dat sinds 2017 bestaat. Het beachvolleybalveld wordt verdeeld in een winnaarskant en een uitdagerskant. Alleen aan de winnaarskant kunnen punten worden gescoord. Het spel kent veel verschillen met regulier beachvolleybal. Zo zijn vijf teams tegelijkertijd actief i.p.v. twee, wordt er op tijd gespeeld en betreft het een eliminatierace.

In 2018 organiseerde Sportworx de eerste internationale King of the Court tour van vier toernooien, in Utrecht, Antwerpen, op Hawaï en in Californië.

Het is de ambitie om van King of the Court in de nabije toekomst een olympische volleybaldiscipline te maken. Deze ontwikkeling zou passen in het beleid van IOC om nieuwe, snelle sporten te omarmen die tot de verbeelding spreken van jeugdige generaties.

Reactie Ary S. Graça, president wereldvolleybalbond FIVB

“De FIVB ondersteunt Sportworx en hun King of the Court Series al sinds het begin. Het project presenteert beachvolleybal volgens een heel ander format en ik denk dat het een groot potentieel heeft. We blijven nieuwe concepten en ideeën in onze sport inpassen om de best mogelijke ervaring voor zowel de atleten als de toeschouwers te garanderen. De positieve feedback die we tot nu toe van de spelers en alle andere belanghebbenden hebben ontvangen, bewijst het succes van deze spelvorm.”

“King of the Court biedt meer mogelijkheden voor atleten om te spelen in een zeer opwindend en competitief systeem. In deze uitdagende tijden zal het toernooi in Nederland de eerste internationale FIVB-goedgekeurde competitie zijn sinds het begin van de coronapandemie. We verwelkomen de inspanningen van de organisatoren en de Nederlandse overheid om het evenement te organiseren, maar ook om de gezondheid en het welzijn van de atleten en alle andere mensen die King of the Court bezoeken te waarborgen.”

Reacties Anders Mol / Christian Sørum, nr. 1 wereldranglijst:

Anders Mol: “King of the Court krijgt hopelijk in de toekomst een olympische status en het wordt heel leuk om te spelen voor nog een olympische medaille. We vinden het geweldig om in Nederland te spelen. De Nederlanders Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben de laatste jaren al meerdere keren van ons gewonnen. We zien het als extra uitdaging om dit team op hun thuistoernooi te verslaan.”

Christian Sørum: “We vinden het format van King of the Court echt heel gaaf. Het is een nieuwe trend en de toekomst voor onze sport. In ‘gewoon’ beachvolleybal heb je ook soms mooie rally’s, maar tijdens King of the Court heb je dat elke rally. De sfeer met de fans en de spelers is echt fantastisch. Zo ontzettend leuk.”

Voorinschrijving kaartverkoop nu open

Vanaf nu is het mogelijk om je in te schrijven voor de kaartverkoop van King of the Court Utrecht op kingofthecourt.com