Programma Summer School Dirigentenwerkplaats bekend

UTRECHT - Deze zomer kunnen koordirigenten zich voor het eerst scherpen met een inspirerend (online) aanbod van de Dirigentenwerkplaats Utrecht. Het programma is te zien op www.dirigentenwerkplaats.nl en biedt een grote variatie in thema’s, aanpak en genre.

Het programma van de Summer School bestaat op dit moment uit 16 verschillende workshops en ateliers. Van de meeste ateliers is ook een deel te volgen, wat het totale aanbod brengt op 57 activiteiten. Docenten zijn Merel Martens, Adrían Rodríguez van der Spoel, Fokko Oldenhuis, Maria van Nieukerken, Imre Ploeg, Merlijn Twaalfhoven, Ruben Smits, Annemiek van der Ven en Panda van Proosdij.

Thema’s spelen soms in op de actualiteit en dragen altijd bij aan de verdere ontwikkeling van dirigenten. Er is aandacht voor online werken, voor het omgaan met de 1,5 meter voor koorzangers, voor bodypercussie en natuurlijk ook de ‘traditionele’ dirigeertechnieken.



Het aanbod zoals dat nu wordt gepresenteerd wordt in juli nog verder aangevuld met diverse activiteiten. Indien het mogelijk is, wordt de Summer School op 28 en 29 augustus live afgesloten met activiteiten op de vaste locatie van de Dirigentenwerkplaats (Domplein 4, Utrecht).

Summerschool

De Summer School is een samenwerking tussen de Dirigentenwerkplaats Utrecht en ZIMIHC. Het is ontwikkeld naar een idee van de Dirigentenwerkplaats. Dit idee sluit naadloos aan bij de ambities van ZIMIHC om in 2022 een nieuw internationaal koormuziekfestival te organiseren. In dit festival, met als titel het Utrecht Zingt festival Leading Voices, richt de aandacht zich voor een deel ook op dirigenten. Reden voor ZIMIHC om deze samenwerking stevig aan te gaan.

Het programma van de Summer School wordt gemaakt door de Dirigentenwerkplaats Utrecht.

Dirigenten Werkplaats Utrecht

De Dirigentenwerkplaats Utrecht (DWU) is ontstaan na het sluiten van het UCK. De werkplaats richt zich op koordirigenten uit Utrecht en de rest van Nederland. Koordirigenten kunnen hier naast een tweejarige opleiding ook diverse kortere cursussen en workshops volgen. De werkplaats biedt het hele jaar een programma voor dirigenten met uiteenlopend niveau en in diverse muziekgenres.

Praktisch

Het programma is te vinden op https://www.dirigentenwerkplaats.nl/summer-school/

Ticketprijzen variëren van 25,- tot 125,- ex BTW en servicekosten.

Ateliers en workshops vinden plaats in de ochtenden, middagen of avonduren.

Het gaat om een aanbod online, wat vanuit elke locatie in Nederland (of daarbuiten) te volgen is.

-