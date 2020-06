Kunstwerkboek voor 550 Utrechtse ouderen

DEN HAAG - 550 Utrechtse ouderen die in woonzorgcentra wonen of thuiszorg ontvangen, krijgen binnenkort een leuke verrassing: het Kunstwerkboek. Dit doe-boek vol kunstzinnige activiteiten is vormgegeven door 16 Utrechtse kunstenaars en schrijvers. Het Kunstwerkboek is een initiatief van AxionContinu om ouderen, die vanwege de coronamaatregelen weinig sociale contacten en activiteiten hebben, een laagdrempelige activiteit en positieve afleiding te bieden. Het boek wordt aangeboden in een box die gevuld is met tekenmaterialen als stiften en potloden.

Met het boek steunt AxionContinu twee doelgroepen. Allereerst ouderen in zorgcentra, die momenteel weinig of geen bezoek krijgen en voor wie groepsactiviteiten tijdelijk zijn stopgezet. Daarnaast steunt het project kunstenaars die in deze tijd ook veel van hun activiteiten zagen wegvallen, zoals opdrachten en tentoonstellingen. Joyce Vlaming, projectleider Kunst en Cultuur bij AxionContinu, bedacht dat beide groepen iets voor elkaar zouden kunnen betekenen. Samen met een groep zorg- en kunstprofessionals werkte ze het plan verder uit. Er werden twaalf Utrechtse kunstenaars en vier Utrechtse schrijvers benaderd. Zij bedachten elk een kunstzinnige bijdrage. In het boek staan toegankelijke creatieve opdrachten, zoals het maken van een stilleven met spullen uit huis, het inkleuren van een afbeelding of het beschrijven of tekenen van een mooie herinnering. Ook staan er twee korte verhalen, een gedicht en een vrolijk kruiswoordraadsel in.

Het Kunstwerkboek is mede mogelijk gemaakt met subsidies van het Richard Hoogland Fonds, K.F. Hein Fonds, Fonds Sluyterman van Loo, ZonMw en de Vriendenstichting van AxionContinu.

Ongeveer de helft van de Kunstwerkboxen wordt verspreid onder bewoners van AxionContinu. De overige dozen gaan naar andere Utrechtse zorgorganisaties zoals Careyn, Vecht & IJssel, Lister, De Rijnhoven en het Bartholomeus Gasthuis.

Het projectteam bestaat uit de volgende leden: Joyce Vlaming, Marjolein Witte, Saskia Hoogkamer, Cas van Dijk. De vormgeving is gedaan door Bea Oostenenk van Atelier Oost. De deelnemende kunstenaars zijn: Caz Egelie, Elnaz Ghaemi, Joyce Overheul, Joyce Vlaming, Lotte van Laatum, Marisa Rappard, Marjolein Sponselee, Marjolein Witte, Merel Zwarts, Mitchel Breed, Ronald Nijhof, Roos Berkvens, Trudi van Zadelhoff, Sanne.Marije, BoterBoter en Baban Kirkuki.

Over AxionContinu

AxionContinu is een organisatie voor wonen, zorg en revalidatie met locaties in Utrecht, IJsselstein en Lopik. Onze passie: het bieden van waardevolle zorg door te denken in mogelijkheden. In wat er wél kan. Zo halen we het beste uit een situatie, zelfs als deze onomkeerbaar is. Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.axioncontinu.nl.