Inntel Hotels Utrecht Centre ontvangt Kiwa 'coronakeurmerk'

Utrecht - Inntel Hotels voert als eerste hotelgroep in Nederland het keurmerk van certificeringsbedrijf Kiwa voor de toetsing van de Covid-19 maatregelen die zij heeft getroffen. "Als resultaat van deze certificering kan Inntel Hotels aantonen dat alle noodzakelijke stappen zijn gezet om de kans op besmetting met het coronavirus te beperken."

De hotelgroep is gevestigd in verschillende steden, waaronder in Utrecht, en beschikt over restaurants, zwembaden en wellness-faciliteiten. Voor alle disciplines gelden afzonderlijke maatregelen die getoetst zijn door Kiwa. "Inntel Hotels volgt strikte protocollen om het welzijn en de veiligheid van gasten en medewerkers te waarborgen. Nationale regelgeving en branche-specifieke richtlijnen worden volledig opgevolgd, evenals diverse zelf getroffen aanvullende voorzorgsmaatregelen."

Voor Inntel Hotels was het van belang dat de toetsing zou plaatsvinden voor de zomerperiode door een onafhankelijke partij, vertelt algemeen directeur Karin Geurts. “Onbezorgd kunnen genieten van een stedentrip of staycation, is in tijden van het coronavirus geen vanzelfsprekendheid meer. Dit keurmerk van Kiwa is voor ons een bevestiging dat we met onze voorzorgsmaatregelen een zo groot mogelijke inspanning doen voor het welzijn van onze gasten. Ook zal het ertoe bijdragen dat gasten bij ons met een gerust hart kunnen verblijven, eten en vergaderen.”

Om alle voorzorgmaatregelen in verband met het coronavirus te toetsen, is Inntel Hotels in zee gegaan met Kiwa. Zij heeft een nieuw keurmerk geïntroduceerd dat met onafhankelijke audits de juiste inzet waarborgt van voorzorgsmaatregelen op basis van de overheids- en RIVM-normen. Inntel Hotels is hiermee de eerste hotelgroep in Nederland die haar maatregelen onafhankelijk door Kiwa laat toetsen. Gasten worden voorafgaand aan hun bezoek gebeld, om mogelijke vragen te beantwoorden of hen van actuele informatie te voorzien.

In de hotels zijn diverse maatregelen getroffen zoals looproutes, afstand-stickers en desinfectiezuilen. De frequentie van schoonmaak in alle ruimtes is verhoogd en aanvullende veiligheids- en hygiëne maatregelen zijn van kracht voor de housekeeping. In de restaurants wordt uitsluitend op aanvraag met een menukaart gewerkt. Er is een online bestelsysteem, waarmee bestellingen via de eigen mobiele telefoon worden geplaatst. Medewerkers werken in vaste shifts, zodat zij altijd in dezelfde samenstelling aanwezig zijn. Voor horecamedewerkers geldt een vaste positie in het restaurant.

Deze protocollen worden dagelijks geëvalueerd en aangepast aan het beleid dat vanuit de overheid wordt gevoerd. Binnen elk team van Inntel Hotels is één persoon toegewezen voor protocollen, trainingen en werkinstructies.

“Met dit keurmerk kan Inntel Hotels aan gasten laten zien dat zij alles in het werk heeft gesteld om een veilig verblijf mogelijk te maken. Nu op basis van een onafhankelijke toetsing door Kiwa kan worden aangetoond dat zij alle nodige voorzorgsmaatregelen hebben getroffen, kan zij bezoekers het vertrouwen geven dat zij met een gerust hart gebruik kunnen maken van hotelkamers accommodaties, zwembaden, wellness-faciliteiten en restauratieve voorzieningen. We zijn blij dat we hieraan een bijdrage mogen leveren”, zegt Denise IJsselstijn, van de afdeling Internationaal Sales & Business Development van Kiwa.