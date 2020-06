Minister bezoekt Bibliotheek Neude

Utrecht - Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft maandagmiddag een werkbezoek gebracht aan de Bibliotheek Neude. Directeur Ton van Vlimmeren leidde haar rond door het historische pand. Ze bekeek de kunst in de bibliotheek, de collectie en de extra voorzieningen, zoals het Theater, de Voorleesruimte en het Stadsstudiehuis. "De minister was erg enthousiast over de nieuwe bibliotheek."

In het aansluitende gesprek met directeur Ton van Vlimmeren, wethouder Anke Klein en directeur Anton Kok van de Vereniging Openbare Bibliotheken, bespraken ze de gevolgen van de coronacrisis. Hierdoor kunnen bibliotheken minder bezoekers ontvangen dan gebruikelijk. Het gesprek ging ook over de rol die bibliotheken kunnen spelen in de digitale vaardigheden die noodzakelijk zijn voor jong en oud - zo is tijdens de crisis gebleken - om aangesloten te blijven op de samenleving.

Ook spraken ze over het leesoffensief dat nodig is om de afname van het lezen en de leesvaardigheid een halt toe te roepen. De minister noemde bibliotheken 'basisvoorzieningen die hierin een belangrijke rol spelen'.