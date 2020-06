ING opent een nieuw ING Huis in Utrecht

Utrecht - ING heeft maandag een nieuw kantoor aan de Lange Viestraat in hartje Utrecht geopend. "Het kantoor is ingericht als een toegankelijke omgeving waar de klant zich thuis voelt. Het nieuwe ING Huis wordt geopend in een bijzondere tijd waarin de anderhalve-meter-samenleving steeds meer vorm krijgt."

"Steeds meer klanten doen hun bankzaken digitaal. Zo‘n 4,8 miljoen klanten maken gebruik van de mobiel bankieren app van ING. Daarnaast blijft er behoefte aan een gesprek met een financieel adviseur op het moment dat het nodig is. Een bankkantoor is en blijft een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van ING. Juist in tijden van digitalisering wordt het persoonlijke contact tussen adviseur en klant steeds belangrijker. Het ING Huis is de plek waar digitaal en persoonlijk contact samenkomen.

In het ING Huis kunnen klanten terecht voor al hun bankzaken. Van het openen van een rekening tot de financiering van een huis of financieel advies bij een erfenis. Daarnaast biedt het kantoor hulp bij digitaal bankieren. Normaal gesproken kunnen klanten hiervoor terecht bij de Digicoaches. In verband met de coronamaatregelen worden klanten tijdelijk wegwijs gemaakt met internetbankieren of de ING mobiel bankieren app via een aantal uitlegvideo’s."

Wanneer het met inachtneming van de coronamaatregelen weer mogelijk is, zullen ook de Digicoaches in dit ING Huis weer actief zijn om klanten verder te helpen met het digitaliseren van hun bankzaken. Meer informatie over de beschikbaarheid van de ING-kantoren is te vinden op ing.nl.