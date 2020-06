St. Bonifatiuscollege is officieel CultuurProfielSchool

Het St. Bonifatiuscollege in Utrecht is nu officieel een 'CultuurProfielSchool'. Foto: St. Bonifatiuscollege (Foto: )

Utrecht - Het St. Bonifatiuscollege in Utrecht is nu officieel een 'CultuurProfielSchool'. "De Vereniging CultuurProfielScholen heeft deze titel toegekend, omdat het St.Bonifatiuscollege heeft bewezen uit te blinken op het gebied van kunst- en cultuuronderwijs."

Vanaf afgelopen week prijkt het bord van de Vereniging CultuurProfielScholen op de gevel van de school.

De Vereniging CultuurProfielScholen is een landelijke vereniging voor én door scholen die samen leren en onderzoeken in het kader van kunst- en cultuuronderwijs. "De vereniging streeft naar erkenning voor scholen die zich onderscheidend presenteren op het gebied van kunst- en cultuuronderwijs. Met ambitiegesprekken, visitaties, kwaliteitskaders, inspiratie- en studiedagen stelt de vereniging scholen in staat actief en ambitieus te werken aan hun cultuuronderwijs."

Rector Hanneke Schreuder: "De erkenning is het resultaat van het werk van velen in de bijna 100-jarige culturele traditie van de school. Ons kunst- en cultuuronderwijs levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de creativiteit van leerlingen. De beoordelingscommissie had lovende woorden voor onze school. 'Het is heel merkbaar dat leerlingen zich veilig voelen op school en zichzelf kunnen zijn.' De leden van de commissie vertelden ons dat ze dit veilige en plezierige schoolklimaat terugzien in het werk van de leerlingen. 'We zijn onder de indrukvan de authenticiteit en kwaliteit van het werk van de leerlingen.' Ook waren ze zeer positief over de wijze waarop kunst en cultuur in de school zichtbaar is. Ik ben trots dat we de erkenning hebben gekregen en het Boni officieel een CultuurProfielSchool kunnen noemen."

"Een mooie mijlpaal in deze voor leerlingen en medewerkers ingewikkelde tijd van onderwijs op afstand. Helaas kunnen we dit heuglijke feit niet met alle leerlingen op school vieren vanwege de beperkte mogelijkheden om elkaar op school te ontmoeten."

"De school doet veel aan talentontwikkeling op het gebied van theater, muziek en beeldende vorming, met theaterproducties voor onderbouw en bovenbouw, deelname aan Pronkstukken in TivoliVredenburg en Atelier306 voor bovenbouwleerlingen en vele andere activiteiten."

De school wordt vanaf de zomer grootschalig gerenoveerd. Het vernieuwde gebouw zal uitgerust worden met nieuwe ruimtes als ateliers, podia, een theaterzaal en oefenstudio’s. “We kijken erg uit naar onze gerenoveerde school en nieuwe faciliteiten."