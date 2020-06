Zeventig groene daken

Utrecht - Het wordt groener in Utrecht-Terwijde: op zeventig daken van schuurtjes, carports en op woningen komt sedum te liggen dankzij een initiatief van betrokken buurtbewoners in Utrecht-Terwijde Oost.

De meeste bewoners gingen vrijdag of zaterdag zelf het ‘dak op’ om het sedum te plaatsen. Vijf initiatiefnemers wisten zeventig huishoudens verdeeld over zeven straten in Utrecht-Terwijde te interesseren voor een collectieve inkoop van sedum, ondersteund door een flinke gemeentelijke subsidie. Foto: PR