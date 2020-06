Utrecht - Burgemeester Van Zanen heeft vrijdag het tweede exemplaar in ontvangst genomen van de graphic novel ‘Verbonden Verhalen’. Tevens opende hij de expositie van al het tekenwerk in Zimihc-theater Stefanus in Utrecht-Overvecht.

Negen tekenaars portretteerden de levens van bijzondere inwoners uit Utrecht Overvecht: senioren die er al vijftig jaar wonen en nieuwe inwoners die als vluchteling zijn gekomen. Onder andere te koop bij Stefanus en Broese en via de website www.verbondenverhalen.nl.